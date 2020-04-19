Cristiano Ronaldo sosyal medyanın da yıldızı! Messi'yi solladı

Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya taşıyan yıldız futbolcular arasında Ronaldo, her yıl olduğu gibi bu sene de hayran sayısında büyük artış yaşadı. Geçen yılın nisan ayında sosyal paylaşım sitelerinde 361 milyona yakın hayranı bulunan 35 yaşındaki futbolcu, bu sene bu sayıyı 422 milyonun üstüne çıkardı.

INSTAGRAM HESABINDAN BÜYÜK ARTIŞ

Son dönemlerin sosyal medyadaki en popüler sporcusu Cristiano Ronaldo, en büyük çıkışı Instagram'da yaşadı. Instagram'daki takipçi sayısını 162 milyondan 213 milyona çıkaran Ronaldo, rakiplerine büyük fark attı. Twitter'daki hayran sayısını 77 milyondan 83 milyona çıkaran Ronaldo'nun Facebook'taki takipçi rakamı ise 122 milyondan 126 milyona yükseldi.

ÜNLÜLERİ GERİDE BIRAKTI

Ronaldo, Facebook ve Instagram'da en çok takip edilen kişi unvanlarını korudu. Portekizli futbolcu, 126 milyon takipçi sayısıyla zirvede yer aldığı Facebook'ta Kolombiyalı şarkıcı Shakira (99 milyon), ABD'li aktör Vin Diesel (94 milyon) ve yine aynı ülkenin rap müzisyeni Eminem'i (82 milyon) geçmeyi başardı.

Instagram'da 213 milyon takipçi sayısı ise Ronaldo'yu ABD'li şarkıcılar Ariana Grande (181 milyon), Selena Gomez (173 milyon) ve ABD'li aktör Dwayne Johnson'ın (179 milyon) önünde tuttu.