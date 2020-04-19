SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Cristiano Ronaldo sosyal medyanın da yıldızı! Messi'yi solladı

Cristiano Ronaldo sosyal medyanın da yıldızı! Messi'yi solladı

İTALYA HABERLERİ  | 19.04.2020 13:05 | Son Güncelleme

İtalya ekibi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, futbolcular arasındaki sosyal medya rekabetinde açık ara zirvede yer almaya devam ediyor. Barcelona'nın yıldızı Messi, sosyal medyadaki 241 milyonluk hayran kitlesiyle yeşil sahalardaki en büyük rakibi Ronaldo'nun çok gerisinde kaldı. Twitter hesabı olmayan Messi'nin Instagram'da 148 milyon, Facebook'ta 93 milyon takipçisi bulunuyor. Ronaldo ise, bu sene sosyal medyadaki takipçi sayısını 422 milyonun üstüne çıkardı.

Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya taşıyan yıldız futbolcular arasında Ronaldo, her yıl olduğu gibi bu sene de hayran sayısında büyük artış yaşadı. Geçen yılın nisan ayında sosyal paylaşım sitelerinde 361 milyona yakın hayranı bulunan 35 yaşındaki futbolcu, bu sene bu sayıyı 422 milyonun üstüne çıkardı.

INSTAGRAM HESABINDAN BÜYÜK ARTIŞ

Son dönemlerin sosyal medyadaki en popüler sporcusu Cristiano Ronaldo, en büyük çıkışı Instagram'da yaşadı. Instagram'daki takipçi sayısını 162 milyondan 213 milyona çıkaran Ronaldo, rakiplerine büyük fark attı. Twitter'daki hayran sayısını 77 milyondan 83 milyona çıkaran Ronaldo'nun Facebook'taki takipçi rakamı ise 122 milyondan 126 milyona yükseldi.

ÜNLÜLERİ GERİDE BIRAKTI

Ronaldo, Facebook ve Instagram'da en çok takip edilen kişi unvanlarını korudu. Portekizli futbolcu, 126 milyon takipçi sayısıyla zirvede yer aldığı Facebook'ta Kolombiyalı şarkıcı Shakira (99 milyon), ABD'li aktör Vin Diesel (94 milyon) ve yine aynı ülkenin rap müzisyeni Eminem'i (82 milyon) geçmeyi başardı.

Instagram'da 213 milyon takipçi sayısı ise Ronaldo'yu ABD'li şarkıcılar Ariana Grande (181 milyon), Selena Gomez (173 milyon) ve ABD'li aktör Dwayne Johnson'ın (179 milyon) önünde tuttu.

NEYMAR'IN TAKİPÇİ KİTLESİ 242 MİLYON

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, Ronaldo'nun ardından sosyal medyada en fazla takipçiye sahip futbolcu oldu. Neymar, Instagram'da 137 milyon, Facebook'ta 59 milyon, Twitter'da 46 milyon olmak üzere 242 milyonluk takipçi sayısıyla ön plana çıktı.

RONALDO, MESSİ'NİN İKİ KATINA YAKLAŞTI

Barcelona'nın kaptanı Arjantinli yıldız Lionel Messi, sosyal medyadaki 241 milyonluk hayran kitlesiyle yeşil sahalardaki en büyük rakibi Ronaldo'nun çok gerisinde kaldı. Twitter hesabı olmayan Messi'nin Instagram'da 148 milyon, Facebook'ta 93 milyon takipçisi bulunuyor.

SÜPER LİG'DE FALCAO FARKI

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, toplamda 42 milyon (Twitter'da 17 milyon, Instagram'da 13 milyon, Facebook'ta 12 milyon) takipçiyle rakiplerine fark atarak Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak öne çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor'dan Alman golcü Lukas Podolski 14 milyonun üzerinde, Beşiktaş'tan Ganalı Kevin-Prince Boateng yaklaşık 7 milyon, Kasımpaşa'dan Portekizli Ricardo Quaresma 6, Galatasaray'dan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ise 5 milyona yakın takipçiyle ligin diğer popüler futbolcuları olarak dikkati çekti.

(AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
İtalya'da liglerin kader belli oluyorİtalya'da liglerin kader belli oluyor
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo İtalya juventus

En Çok Okunan Haberler

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Ve Beşiktaş sahaya iniyor!

Ve Beşiktaş sahaya iniyor!

Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar

G.Saraylı yıldız kötü haberi verdi!

G.Saraylı yıldız kötü haberi verdi!

Abramovich'ten flaş Sergen Yalçın teklifi!

Abramovich'ten flaş Sergen Yalçın teklifi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Terim'i üzen haber!

Fatih Terim'i üzen haber!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldo'nun koronavirüs testi açıklandı!

Ronaldo'nun koronavirüs testi açıklandı!

Juve'nin yıldız isminde koronavirüs çıktı

Juve'nin yıldız isminde koronavirüs çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cristiano Ronaldo sosyal medyanın da yıldızı! Messi'yi solladı

Sosyal medyanın da yıldızı! Messi'yi solladı

İtalya'da liglerin kaderi çarşamba günü belli oluyor

İtalya'da liglerin kader belli oluyor

Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede

'İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede'

Totti'den flaş itiraf: Kedi yüzünden evliliğim bitiyordu!

Totti'den flaş itiraf! "Kedi yüzünden bitiyordu"

Luiz Alberto, Lazio’da kalıyor

Luiz Alberto, Lazio’da kalıyor

Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı

Inter, 1 milyon adet bağışladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.