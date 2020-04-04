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  4. Cristiano Ronaldo tarihe geçti! 1 milyar dolar...

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! 1 milyar dolar...

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.04.2020 18:57 | Son Güncelleme

Juventus forması giyen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo'nun toplam kazancı, bu sezon takımı Juventus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda 1 milyar dolara ulaşacak.

35 yaşındaki oyuncu, genelde ise golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather'dan sonra 1 milyar dolar kazanca ulaşan 3. sporcu olacak.


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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bunlara verilen bunca Pattaya yazık çok yazık. Futbolla beyni yıkanmış zavallılar size de yazık çok yazık.
helal olsun! bu çocuk herhangi futbolcular gibi parayı bacaklarının arasına alıp kimselere koklatmayanlardan değil.fakir,fukara,devlet,millet koruyup kolluyor kendi bütcedi kadar bence takdir edilmeli
Helal hoş olsun cris hakkındır
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