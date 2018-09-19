Cristiano Ronaldo, Valencia deplasmanında kırmızı kart gördü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus formasıyla ilk maçına çıkan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, turnuva kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.
Cristiano Ronaldo'nun, Juventus formasıyla yaşadığı ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi kısa sürdü.
Ronaldo, Valencia'nın Juventus'u konuk ettiği karşılaşmanın 29. dakikasında kendisini savunan Jeison Murillo'nun topsuz alanda düşüşü sonrası rakibine tepki gösterdi.
Hakem Felix Brych'in pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirmesinin ardından kendisini yere bırakan Ronaldo, sahayı göz yaşlarıyla terk etti.
120 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu Ronaldo, 154. maçında ilk kırmızı kartını gördü.
MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)
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