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Cristiano Ronaldo'ya 100 milyon Euro'luk çılgın Instagram teklifi!

FUTBOL HABERLERİ  | 22.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif... ABD'li bir yatırım devi, Portekizli süper yıldıza, Instagram hesabını 1 yıllığına kiralaması için 100 milyon Euro'luk teklif yaptı.

İtalyan devi Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif... ABD'li bir yatırım devinin, Ronaldo'yu arayarak "Instagram hesabını 100 milyon Euro karşılığında, bir yıllığına kiralamak istiyoruz" teklifinde bulunduğu iddia edildi. ABD basını, Ronaldo'nun teklifi değerlendirdiğini yazdı.

Instagram'da 187 milyon kişinin takip ettiği Ronaldo, geçen yıl 34 sponsorlu paylaşım yapmış ve her bir gönderi için 780 bin Sterlin kazanmıştı. Portekizli yıldız teklifi kabul etmesi durumunda açık ara farkla Instagram'da en çok kazanan isim olarak tarihe geçecek.

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cristiano ronaldo instagram

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