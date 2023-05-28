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  4. Cristiano Ronaldo'ya büyük bitime 1 hafta kala büyük şok! Tepkiler çığ gibi

Cristiano Ronaldo'ya büyük bitime 1 hafta kala büyük şok! Tepkiler çığ gibi

28.05.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ittihad, deplasmanda Al Fehia'yı 3-0 mağlup ederek Suudi Arabistan Pro Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ronaldo'nun ekibi Al Nassr ise 29. hafta mücadelesinde Al Ettifaq ile 1-1 berabere kalarak ligi 2. olarak tamamladı. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo'ya büyük bitime 1 hafta kala büyük şok! Tepkiler çığ gibi

Suudi Arabistan Pro Lig'de 29. hafta mücadeleleri tamamlandı. Bitime bir hafta kala Al Ittihad Al Fehia'yı 3-0 mağlup ederken, bu sonuçla Al Ittihad bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

1-1 BERABAERE KALDILAR

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Sezon başında Cristiano Ronaldo'yu rekor bedelle kadrosuna katan Al Nassr ise Al Ettifaq ile 1-1 berabere kalırken, ligi ikinci sırada tamamlamış oldu.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

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2.5 yıl için 500 milyon euroya Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan ekibinde yaşadığı başarısızlık gündem oldu. Futbolseverler, ligi 2. sırada bitiren Al Nassr ile büyük yıkım yaşayan Ronaldo'nun artık eski başarılarını yakalayamayacağını belirtirken, dünyanın dört bir yanından hayranları ise Portekizli yıldıza geçmiş olsun mesajları attı.

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