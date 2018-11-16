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Cristiano ve Georgina, 15 dakikada 31 bin Euro hesap ödedi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.11.2018 13:59 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez, iki şişe şarap için 15 dakikada yaklaşık 31 bin Euro hesap ödedi.

Cristiano ve Georgina, 15 dakikada 31 bin Euro hesap ödedi

Milli arayı İngiltere'nin başkenti Londra'da geçiren Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez, sadece 15 dakikada 2 şişe şarap için servet harcadı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Ronaldo ve Georgina, iki şişe şaraba tam 30,940 Euro hesap ödedi.

Önce dünyanın en pahalı şarabı olan 'Richebourg Grand Cru' sipariş eden ikili, bu şarap için 20,628 Euro ödedi. Ardından 1982 yapımı Pomerol Petrus alan çift, bu şaraba da 10,313 verdi. İlk çocukları Alana Martina'nın birinci yaş doğum gününü kutlayan çift, iki şişe şarabı 15 dakikada tükettiler. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
ronaldo Georgina Rodriguez Londra Alana Martina

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