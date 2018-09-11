Crouch'tan skandal itiraf: Alonso'nun eşine aşık oldum

Kariyeri boyunca İngiltere Premier Lig’de forma giyen ve otobiyografi kitabı çıkaran Peter Crouch, futbol yaşamındaki ilginç anıları anlattı.

Liverpool’a ilk imza attığı dönemde Xabi Alonso’nun eşine aşık olduğunu söyleyen Crouch, "O kadının kim olduğunu bilmiyordum. Aşık olmuştum. Daha sonra Jim Carregher, o kadının kim olduğunu söyledi. Beni de sert bir dille uyardı" ifadelerini kullandı.

