Cruzeiro'dan Fernando için 7.5 milyon euroluk teklif!

Galatasaray, Rodrigues'e müşteri beklerken teklif Ahtapot lakaplı oyuncusu Fernando'ya geldi. Cruzeiro, tecrübeli orta saha oyuncusuna kancayı attı.
Galatasaray'da Premier Lig ekiplerinin radarında olan Garry Rodrigues için ciddi teklifler bekleniyordu.
Yeşil Burun Adalı oyuncu için henüz sarı- kırmızılı kulübün kapısı çalınmazken ilginç teklif Fernando'ya geldi. Aslan'ın orta sahasındaki yıldız ismine Brezilya kulüplerinden Cruzeiro talip oldu.
TERİM BIRAKMIYOR
Cruzeiro'nun Fernando için Galatasaray'a 7.5 milyon euro'yu bulan bir teklif sunacağı kaydedildi. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, takımın beyni olan 30 yaşındaki futbolcusunu bırakmak istemiyor.
Özellikle Fatih Terim, taktik kurgusunda büyük rolü olan Fernando'nun bu sezon takımdan ayrılmasına pek sıcak bakmıyor.
(Fotomaç)
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