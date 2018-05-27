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Cruzeiro'dan Fernando için 7.5 milyon euroluk teklif!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Fernando için Brezilya temsilcisi Cruzeiro 7,5 milyon euroyu (41 milyon TL) gözden çıkardı. Fatih Terim, Fernando'nun takımdan ayrılmasını istemiyor.

Cruzeiro'dan Fernando için 7.5 milyon euroluk teklif!

Galatasaray, Rodrigues'e müşteri beklerken teklif Ahtapot lakaplı oyuncusu Fernando'ya geldi. Cruzeiro, tecrübeli orta saha oyuncusuna kancayı attı.

Galatasaray'da Premier Lig ekiplerinin radarında olan Garry Rodrigues için ciddi teklifler bekleniyordu.

Yeşil Burun Adalı oyuncu için henüz sarı- kırmızılı kulübün kapısı çalınmazken ilginç teklif Fernando'ya geldi. Aslan'ın orta sahasındaki yıldız ismine Brezilya kulüplerinden Cruzeiro talip oldu.

TERİM BIRAKMIYOR

Cruzeiro'nun Fernando için Galatasaray'a 7.5 milyon euro'yu bulan bir teklif sunacağı kaydedildi. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, takımın beyni olan 30 yaşındaki futbolcusunu bırakmak istemiyor.

Özellikle Fatih Terim, taktik kurgusunda büyük rolü olan Fernando'nun bu sezon takımdan ayrılmasına pek sıcak bakmıyor.

(Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
fernando Galatasaray cruzeiro

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
7,5 milyon çok fazla bir para değil transfer için tabi tl ye çevirince 41 milyon çok gözüküyor
İyi para satın
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