Eski hakemlerden Kasımpaşa-Beşiktaş maçına olay yorum! "3 kırmızı kart es geçildi"

Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta maçın ardından hakem kararları gündeme oturdu. beIN Sports'ta yayınlanan TRIO programında siyah-beyazlı futbolcuların üç ayrı pozisyonda kırmızı kart görmesi gerektiği savunuldu.

BEŞİKTAŞ 9 KİŞİ KALMALIYDI! İLK KIRMIZI KART 5. DAKİKADA

beIN Sports'ta yayınlanan TRIO programında Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasının tartışmalı pozisyonları değerlendirildi. Bülent Yıldırım, siyah-beyazlı futbolcuların üç ayrı pozisyonda kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade etti.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Emmanuel Agbadou ile Hajradinovic arasında yaşanan pozisyonu değerlendiren Yıldırım, Beşiktaşlı oyuncunun bariz gol şansını engellediğini belirtti.

Bülent Yıldırım, pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Agbadou'nun Hajradinovic'e yaptığı hareket bariz gol şansı. Agbadou kırmızı kart görmeliydi. VAR müdahalesi gerekirdi."

MURILLO'NUN HAREKETİNE DE KIRMIZI KART YORUMU

Karşılaşmanın 40. dakikasında Amir Murillo ile Ayberk arasında yaşanan pozisyon da TRIO'nun gündemindeydi. Bülent Yıldırım, Murillo'nun rakibine yönelik hareketinin şiddetli hareket kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, pozisyonu şu sözlerle yorumladı:

"Murillo - Ayberk pozisyonunda Murillo tabanıyla Ayberk'in kasık bölgesine ekstra bir hareket yapıyor. Murillo kırmızı kart görmeliydi."

Bu değerlendirmeyle birlikte Beşiktaş'ın karşılaşmanın ilk yarısında iki kırmızı kartla eksik kalması gerektiği görüşü dile getirildi.

ADAM AROUS DA KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ

Mücadelenin 79. dakikasında ise Adam Arous ile Dusan Vlahovic arasında yaşanan pozisyon gündeme geldi. Top için mücadele etmediği sırada Vlahovic'in yüzüne vuran Arous'un şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği belirtildi.

TRIO değerlendirmesinde bu pozisyonda da VAR'ın devreye girmesi gerektiği ifade edildi.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇINDA 4 GOL, 2-2'LİK SONUÇ

Tartışmalı pozisyonların damga vurduğu karşılaşmada Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında iki farklı üstünlüğünü koruyamadı.

Leandro Trossard'ın 28. dakikadaki golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, Dusan Vlahovic'in 47. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Kasımpaşa, Claudio Winck'in 60. dakikadaki golüyle umutlanırken Marcus Rafferty 87. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sonuçla Kasımpaşa ligdeki son üç maçında 7 puana ulaşırken Beşiktaş, son beş lig karşılaşmasında 8 puan kaybetti.

"BU MAÇ TARİHE KASIMPAŞA KATLİAMI OLARAK GEÇECEKTİR"

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasının ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlara dikkat çeken Çakar, karşılaşmanın yönetimini eleştirerek, "Bir maç bir hakem tarafından nasıl katledilir, birinden alınıp diğerine nasıl verilir… Kasımpaşa-Beşiktaş maçında görüyoruz. Bu maç tarihe Kasımpaşa katliamı olarak geçecektir" ifadelerini kullandı.