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  4. Crystal Palace, Cenk Tosun ile anlaştı!

Crystal Palace, Cenk Tosun ile anlaştı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.01.2020 07:51 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın, Cenk Tosun’un 6 ay kiralık transferi için Everton ile anlaştığı belirtildi.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu. Everton'da ilk 11'e girmekte zorlanan Cenk Tosun yine bir Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın yolunu tutuyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Crystal Palace, Cenk Tosun'u 6 aylığına kadrosuna katmak için Everton ile anlaşmaya vardı.

Haberde; Crsystal Palace menajeri Roy Hodgson'ın bir golcü transferini ısrarla istediği ve Cenk Tosun'un da daha fazla oynamak için transferini olumlu karşıladığı belirtildi.

Cenk Tosun bu sezon Everton’da 8 resmi maçta 1 gol attı 3 asist yaptı. Son olarak Liverpool ile oynanan FA Cup mücadelesinde kadroda yer almadı. 28 yaşındaki futbolcunun Everton ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor...

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun crystal palace Spor Toto Süper Lig everton İngiltere Premier Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir umudumuz vardı be paşam. bjk'li
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