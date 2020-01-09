Crystal Palace, Cenk Tosun ile anlaştı!

Milli futbolcu Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu. Everton'da ilk 11'e girmekte zorlanan Cenk Tosun yine bir Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın yolunu tutuyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Crystal Palace, Cenk Tosun'u 6 aylığına kadrosuna katmak için Everton ile anlaşmaya vardı.

Haberde; Crsystal Palace menajeri Roy Hodgson'ın bir golcü transferini ısrarla istediği ve Cenk Tosun'un da daha fazla oynamak için transferini olumlu karşıladığı belirtildi.

Cenk Tosun bu sezon Everton’da 8 resmi maçta 1 gol attı 3 asist yaptı. Son olarak Liverpool ile oynanan FA Cup mücadelesinde kadroda yer almadı. 28 yaşındaki futbolcunun Everton ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor...

