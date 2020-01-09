Crystal Palace, Cenk Tosun ile anlaştı!

Milli futbolcu Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu. Everton'da ilk 11'e girmekte zorlanan Cenk Tosun yine bir Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın yolunu tutuyor.
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Crystal Palace, Cenk Tosun'u 6 aylığına kadrosuna katmak için Everton ile anlaşmaya vardı.
Haberde; Crsystal Palace menajeri Roy Hodgson'ın bir golcü transferini ısrarla istediği ve Cenk Tosun'un da daha fazla oynamak için transferini olumlu karşıladığı belirtildi.
Cenk Tosun bu sezon Everton’da 8 resmi maçta 1 gol attı 3 asist yaptı. Son olarak Liverpool ile oynanan FA Cup mücadelesinde kadroda yer almadı. 28 yaşındaki futbolcunun Everton ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor...
Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir?
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Yıldız golcüden flaş Beşiktaş açıklaması
G.Saray aradığı yıldızı Arjantin'de buldu!
Mert Çetin sayesinde kayıp çocuk bulundu
Hikmet Çiftçi Kaiserslautern'de!
Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması!
Beşiktaş Adem ve Atiba ile güldü!
Trabzonspor'dan "10 nurama" transfer
Transfer resmen açıklandı! İmzayı attı
Kovacevic ayağından silahla vuruldu
Trabzonspor’da pilates topu eğlencesi
Hatayspor ayrılığı resmen açıkladı
TFF 1. Lig ekibinde borç şoku!
FIFA'dan Türk takımına transfer yasağı
Lider Inter, Napoli'yi de devirdi
Okuyucu Yorumları 1 yorum