Crystal Palace, Cenk Tosun'un bonservisini alacak

Devre arasında büyük umutlarla Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun, geçtiğimiz ay içerisinde sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Çapraz bağları kopan ve sakatlığı nedeniyle EURO 2020'de forma giyemeyecek olan golcü oyuncu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

The Evening Standart, Crystal Palace'ın yaz döneminde 28 yaşındaki santraforu bonservisiyle kadrosuna katacağını yazdı. İngiliz ekibinde sportif direktör Dougie Freedman'ın Cenk'i çok istediği belirtilirken, deneyimli forvetin sözleşmesinde 20 milyon Poundluk satın alma opsiyonu yer alıyor.

Cenk Tosun, Crystal Palace formasıyla 5 maçta süre aldı ve 1 gol kaydetti.

