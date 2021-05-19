Crystal Palace Ozan Tufan için gözünü kararttı

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe formasıyla başarılı bir dönem geçiren Ozan Tufan, İngiltere yolcusu. Premier Lig takımlarından Crystal Palace, uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı.

İngilizler, elini çabuk tutarak 25 yaşındaki futbolcuya imza attırmanın peşinde. Crystal Palace'ın Ozan Tufan'ın serbest kalma maddesi 20 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Fotomaç'ın iddiasına göre, Avrupa Şampiyonası öncesi Ozan'a imza attırmayı hedefleyen Palace'ın oyuncunun menajeri ve Fenerbahçe ile temaslarını hızlandırdığı da kaydedildi.

Eğer transfer sonuçlanırsa 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon Euro'luk bedelle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in rekorunu kıracak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN REKOR BEDELLE SATTIĞI FUTBOLCULAR:

Vedat Muriqi 17.5 milyon Euro

Eljif Elmas 16 milyon Euro

Moussa Sow 16 milyon Euro

Elvir Balic 15.6 milyon Euro

Simon Kjaer 12.5 milyon Euro



