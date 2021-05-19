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Crystal Palace Ozan Tufan için gözünü kararttı

19.05.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Crystal Palace, daha önce bitiremediği Ozan Tufan transferini bu kez tamamlamaya kararlı. Premier Lig ekibi yıldız futbolcunun sözleşmesindeki 20 milyon Euro’luk maddeyi aktif hale getirmeye hazır. Eğer transfer sonuçlanırsa 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon Euro'luk bedelle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in rekorunu kıracak.

Crystal Palace Ozan Tufan için gözünü kararttı

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe formasıyla başarılı bir dönem geçiren Ozan Tufan, İngiltere yolcusu. Premier Lig takımlarından Crystal Palace, uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı.

İngilizler, elini çabuk tutarak 25 yaşındaki futbolcuya imza attırmanın peşinde. Crystal Palace'ın Ozan Tufan'ın serbest kalma maddesi 20 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

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Fotomaç'ın iddiasına göre, Avrupa Şampiyonası öncesi Ozan'a imza attırmayı hedefleyen Palace'ın oyuncunun menajeri ve Fenerbahçe ile temaslarını hızlandırdığı da kaydedildi.

Eğer transfer sonuçlanırsa 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon Euro'luk bedelle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in rekorunu kıracak.

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İŞTE FENERBAHÇE'NİN REKOR BEDELLE SATTIĞI FUTBOLCULAR:

Vedat Muriqi 17.5 milyon Euro
Eljif Elmas 16 milyon Euro
Moussa Sow 16 milyon Euro
Elvir Balic 15.6 milyon Euro
Simon Kjaer 12.5 milyon Euro


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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