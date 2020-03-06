Crystal Palace, Roy Hodgson'ın sözleşmesini uzattı

Londra ekibinden yapılan açıklamada, 72 yaşındaki deneyimli teknik adamın sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.
2017 yılının eylül ayında göreve gelen Hodgson, Crystal Palace ile çıktığı 112 maçta 40 galibiyet, 28 beraberlik, 44 mağlubiyet elde etti. Crystal Palace, Premier Lig'de son iki sezonu 11 ve 12. sırada tamamladı.
(AA)
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