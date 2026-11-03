SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi

Crystal Palace - TSG Hoffenheim Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Crystal Palace, 5 Kasım 2026'da TSG Hoffenheim ile UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Her iki takım da rakiplerinden puan almak istiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Crystal Palace - TSG Hoffenheim Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Crystal Palace
Perşembe 20:45
05.11.2026
TSG Hoffenheim
Stadyum: Selhurst Park Yayın: tabii Spor

Crystal Palace, TSG Hoffenheim ile 5 Kasım 2026'da Selhurst Park'ta karşı karşıya geliyor.

Lig Durumu

Crystal Palace

18. İngiltere Premier Ligi
O
9
G
2
B
1
M
6
P
7
9
Attığı Gol
21
Yediği Gol
-12
Averaj

TSG Hoffenheim

12. Almanya Bundesliga Ligi
O
8
G
3
B
0
M
5
P
9
14
Attığı Gol
16
Yediği Gol
-2
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Crystal Palace 9 / 21
TSG Hoffenheim 14 / 16

İç Saha / Deplasman Performansı

Crystal Palace İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 0 / 3
Gol
6 – 10
TSG Hoffenheim Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 0 / 3
Gol
5 – 9

Crystal Palace (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 7 puanla 18. sırada.

TSG Hoffenheim (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 5 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 9 puanla 12. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Crystal Palace M M M G B

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Tottenham Hotspur 2-0 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi M
  • 28.10.2026 Fulham 0-1 Crystal Palace İngiltere Lig Kupası G
  • 25.10.2026 Crystal Palace 0-2 Newcastle United İngiltere Premier Ligi M
  • 22.10.2026 Beşiktaş 2-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi B
  • 18.10.2026 Brighton & Hove Albion 5-0 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi M
TSG Hoffenheim M G G M M

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Werder Bremen 2-0 TSG Hoffenheim Almanya Bundesliga Ligi M
  • 25.10.2026 TSG Hoffenheim 3-0 Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Ligi G
  • 22.10.2026 TSG Hoffenheim 3-0 Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi G
  • 18.10.2026 M'gladbach 1-2 TSG Hoffenheim Almanya Bundesliga Ligi G
  • 15.10.2026 TSG Hoffenheim 2-3 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Crystal Palace, son dönemde güçlü bir form sergileyemedi ve son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. TSG Hoffenheim ise 3 galibiyet ile daha iyi bir performans sergileyerek rakibini zorlama potansiyeline sahip.

Eksik Oyuncular

Crystal Palace

2 eksik
Takehiro Tomiyasu Sakat Baldırından Sakat
Chadi Riad Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık

TSG Hoffenheim

7 eksik
Valentin Gendrey Sakat Bacağı Kırık
Patrick Wimmer Sakat Adale Problemi
Albian Hajdari Sakat Adale Problemi
Bambase Conte Sakat Kasığından Sakat
Nathan De Cat Sakat Menisküs Problemi
Luis Engelns Yok Statü Gereği
Robin Hranac Sakat Menisküs Problemi

Crystal Palace kadrosunda Takehiro Tomiyasu (Sakat - Baldırından Sakat) ve Chadi Riad (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) yer almıyor.

TSG Hoffenheim kadrosunda Valentin Gendrey (Sakat - Bacağı Kırık), Patrick Wimmer (Sakat - Adale Problemi), Albian Hajdari (Sakat - Adale Problemi), Bambase Conte (Sakat - Kasığından Sakat), Nathan De Cat (Sakat - Menisküs Problemi), Luis Engelns (Yok - Statü Gereği) ve Robin Hranac (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Daichi Kamada Daichi Kamada Crystal Palace 1 Gol 3 Asist
Tyrick Mitchell Tyrick Mitchell Crystal Palace 2 Gol 0 Asist
Quinten Timber Quinten Timber Crystal Palace 0 Gol 1 Asist
Jefferson Lerma Jefferson Lerma Crystal Palace 1 Gol 0 Asist
Bambase Conte TSG Hoffenheim 2 Gol 2 Asist
Adam Daghim TSG Hoffenheim 2 Gol 2 Asist
Alexander Prass TSG Hoffenheim 2 Gol 1 Asist
Adam Hlozek TSG Hoffenheim 2 Gol 1 Asist

Crystal Palace kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Tyrick Mitchell, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Daichi Kamada. TSG Hoffenheim kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Bambase Conte, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adam Daghim.

Sıkça Sorulan Sorular
Crystal Palace - TSG Hoffenheim maçı ne zaman?

5 Kasım 2026.

Crystal Palace - TSG Hoffenheim maçı saat kaçta?

20:45.

Crystal Palace - TSG Hoffenheim maçı hangi kanalda?

Tabii Spor.

Crystal Palace - TSG Hoffenheim maçında hangi oyuncular eksik?

Crystal Palace'ta Takehiro Tomiyasu ve Chadi Riad, TSG Hoffenheim'de ise Valentin Gendrey, Patrick Wimmer, Albian Hajdari, Bambase Conte, Nathan De Cat, Luis Engelns ve Robin Hranac yok.

Crystal Palace ve TSG Hoffenheim'ın ligde kaç puanı var?

Crystal Palace 7 puan, TSG Hoffenheim 9 puanla ligde yer alıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa iddialarına yanıt!Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa iddialarına yanıt!
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki stadı için dikkat çeken plan! İşte o projeFenerbahçe'nin Kadıköy'deki stadı için dikkat çeken plan! İşte o proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Son ankette zirve değişti

Son ankette zirve değişti

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.