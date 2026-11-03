Crystal Palace - TSG Hoffenheim Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Crystal Palace Perşembe 20:45 TSG Hoffenheim

Crystal Palace, TSG Hoffenheim ile 5 Kasım 2026'da Selhurst Park'ta karşı karşıya geliyor.

Lig Durumu Crystal Palace 18. İngiltere Premier Ligi O 9 G 2 B 1 M 6 P 7 9 Attığı Gol 21 Yediği Gol -12 Averaj TSG Hoffenheim 12. Almanya Bundesliga Ligi O 8 G 3 B 0 M 5 P 9 14 Attığı Gol 16 Yediği Gol -2 Averaj Gol Durumu (Toplam) Crystal Palace 9 / 21 TSG Hoffenheim 14 / 16 İç Saha / Deplasman Performansı CP Crystal Palace İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 0 / 3 Gol 6 – 10 TH TSG Hoffenheim Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 0 / 3 Gol 5 – 9

Crystal Palace (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 7 puanla 18. sırada.

TSG Hoffenheim (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 5 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 9 puanla 12. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Crystal Palace M M M G B tüm kulvarlar Tottenham Hotspur 2-0 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi M

Fulham 0-1 Crystal Palace İngiltere Lig Kupası G

Crystal Palace 0-2 Newcastle United İngiltere Premier Ligi M

Beşiktaş 2-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi B

Brighton & Hove Albion 5-0 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi M TSG Hoffenheim M G G M M tüm kulvarlar Werder Bremen 2-0 TSG Hoffenheim Almanya Bundesliga Ligi M

TSG Hoffenheim 3-0 Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Ligi G

TSG Hoffenheim 3-0 Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi G

M'gladbach 1-2 TSG Hoffenheim Almanya Bundesliga Ligi G

TSG Hoffenheim 2-3 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Crystal Palace, son dönemde güçlü bir form sergileyemedi ve son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. TSG Hoffenheim ise 3 galibiyet ile daha iyi bir performans sergileyerek rakibini zorlama potansiyeline sahip.

Eksik Oyuncular Crystal Palace 2 eksik Takehiro Tomiyasu Chadi Riad TSG Hoffenheim 7 eksik Valentin Gendrey Patrick Wimmer Albian Hajdari Bambase Conte Nathan De Cat Luis Engelns Robin Hranac

Crystal Palace kadrosunda Takehiro Tomiyasu (Sakat - Baldırından Sakat) ve Chadi Riad (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) yer almıyor.

TSG Hoffenheim kadrosunda Valentin Gendrey (Sakat - Bacağı Kırık), Patrick Wimmer (Sakat - Adale Problemi), Albian Hajdari (Sakat - Adale Problemi), Bambase Conte (Sakat - Kasığından Sakat), Nathan De Cat (Sakat - Menisküs Problemi), Luis Engelns (Yok - Statü Gereği) ve Robin Hranac (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Daichi Kamada Crystal Palace 1 Gol 3 Asist Tyrick Mitchell Crystal Palace 2 Gol 0 Asist Quinten Timber Crystal Palace 0 Gol 1 Asist Jefferson Lerma Crystal Palace 1 Gol 0 Asist Bambase Conte TSG Hoffenheim 2 Gol 2 Asist Adam Daghim TSG Hoffenheim 2 Gol 2 Asist Alexander Prass TSG Hoffenheim 2 Gol 1 Asist Adam Hlozek TSG Hoffenheim 2 Gol 1 Asist

Crystal Palace kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Tyrick Mitchell, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Daichi Kamada. TSG Hoffenheim kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Bambase Conte, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adam Daghim.