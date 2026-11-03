Crystal Palace - TSG Hoffenheim Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Crystal Palace, TSG Hoffenheim ile 5 Kasım 2026'da Selhurst Park'ta karşı karşıya geliyor.
Crystal Palace (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 7 puanla 18. sırada.
TSG Hoffenheim (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 5 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 9 puanla 12. sırada.
Crystal Palace, son dönemde güçlü bir form sergileyemedi ve son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. TSG Hoffenheim ise 3 galibiyet ile daha iyi bir performans sergileyerek rakibini zorlama potansiyeline sahip.
Crystal Palace kadrosunda Takehiro Tomiyasu (Sakat - Baldırından Sakat) ve Chadi Riad (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) yer almıyor.
TSG Hoffenheim kadrosunda Valentin Gendrey (Sakat - Bacağı Kırık), Patrick Wimmer (Sakat - Adale Problemi), Albian Hajdari (Sakat - Adale Problemi), Bambase Conte (Sakat - Kasığından Sakat), Nathan De Cat (Sakat - Menisküs Problemi), Luis Engelns (Yok - Statü Gereği) ve Robin Hranac (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.
Crystal Palace kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Tyrick Mitchell, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Daichi Kamada. TSG Hoffenheim kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Bambase Conte, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adam Daghim.
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