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CSKA Moskova 100-67 Anadolu Efes (Maç Sonucu)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.12.2020 21:44 | Son Güncelleme

THY Euroleague'in 14. haftasında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı CSKA Moskova'ya 100-67 mağlup oldu. Beyaz-lacivertli takım 7. mağlubiyetini aldı.

CSKA Moskova 100-67 Anadolu Efes (Maç Sonucu)

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 14. haftasında CSKA Moskova deplasmanına konuk oldu. Baştan sona mücadeleyi üstün götüren Rus temsilcisi mücadeleyi 100-67 kazandı.

Beyaz-lacivertli takım bu sonuçla Euroleague'de 7. kez yenildi. CSKA Moskova ile 11. galibiyetini aldı.

Mücadeleye hızlı başlayan ekip Rus temsilcisi oldu. Moskova maçın başında 12-2 seri buldu. Yakaladığı boş atışları değerlendiremeyen Anadolu Efes ilk çeyreği 20-13 geride kapattı.

İkinci çeyreğin başında toparlanan Efes farkı 4'e kadar indirdi. Farkın kapanmasına müsaade etmeyen Moskova ilk yarıyı 13 sayı farkla 47-34 önde bitirdi.

Üçüncü çeyrekte rakibine şans tanımayan Moskova farkı iyice açtı. Anadolu Efes üçüncü çeyreği 25 sayı farkla 74-49 geride kapattı.

Oyun düzeninden kopan Efes farkın açılmasına engel olamadı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Pandemiden önce ve Ertelenen Yılın Favori Kalitesindeki Takım'a ne oldu da,zirveye oynayan rakip takımlara karşı aradaki fark bu denli acı ama ironik komediyle açıldı!??Yönetimin dahi bilemediği(!)Takım olarak bir karar alındıysa,Hepimiz bilelim de üzülmeyelim!33 sayı fark yemek nedir Ergin Hoca!...
Ne olmuş gecen sene ortalıgı yakan yıkan takıma rezalet basketbol oynadılar buna ne oldu böyle efes şanzımanı iyice dagıttı kardeşim fenermi onlar zaten yeniliyor ful fenerin basketbıl takımının başındada bir karbonat var ha
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