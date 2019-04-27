CSKA Moskova adını Dörtlü Final'e yazdırdı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Baskonia'yı deplasmanda 92-83 yenen CSKA Moskova, seride durumu 3-1 yaptı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final dördüncü karşılaşmasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, İspanya'nın Baskonia takımına Fernando Buesa Arena'da konuk oldu.
Mücadelenin ilk çeyreğini 22-20 önde kapatan ev sahibi ekip, farkı daha da açtığı ikinci çeyreği 48-39 üstün tamamladı. İspanyol ekibin 71-68 önde girdiği son çeyrekte rakibinin iki katı sayı üreten ve üstünlüğü ele geçiren CSKA Moskova, salondan 92-83 galip ayrıldı. CSKA Moskova'da 27 sayı atan Nando De Colo maçın en skorer ismi olurken, Baskonia'da Vincent Poirier 21 sayıyla oynadı. Seride durumu 3-1 yapan ve üst üste 8. kez Dörtlü Final'e kalma başarısını gösteren CSKA Moskova'nın yarı finalde rakibi İspanya'nın Real Madrid takımı oldu.
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