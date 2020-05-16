SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. CSKA Moskova'nın doktoru koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

CSKA Moskova'nın doktoru koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

BASKETBOL HABERLERİ  | 16.05.2020 14:54 | Son Güncelleme

Rus ekibi CSKA Moskova Basketbol Takımı'nın doktoru Roman Abzhelilov, bir süre önce yakalandığı koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

CSKA Moskova'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, takım doktoru Roman Abzhelilov'un korona virüs hastalığından dolayı vefat ettiği belirtildi. Rus ekibi, Abzhelilov'un ölümü ile ilgili de taziye mesajı yayımlayarak üzüntülü olduklarını ifade etti. İki çocuk babası olan Abzhelilov, 44 yaşındaydı. CSKA Moskova ayrıca aileye yardım yapılabilmesi için banka hesap bilgilerini de paylaştı.

(İHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
Ergin Ataman'dan mesajlarErgin Ataman'dan mesajlar
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu

3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu

Sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler

Sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler

Özdemir ligler için diğer bir seçeneği söyledi

Özdemir ligler için diğer bir seçeneği söyledi

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Rus atlete ahlaksız teklif!

Rus atlete ahlaksız teklif!

Bu lig oynanmayacak

Bu lig oynanmayacak

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Datome: Türkiye'ye çok minnettarım

Datome: Türkiye'ye çok minnettarım

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Efsane isim hayatını kaybetti

Efsane isim hayatını kaybetti

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CSKA Moskova'nın doktoru koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

Koronavirüsten hayatını kaybetti

Bellona Kayseri'de Ayhan Avcı belirsizliği

Bellona Kayseri'de Ayhan Avcı belirsizliği

Ergin Ataman'dan gençlere eğitim ve spor ile ilgili mesajlar

Ergin Ataman'dan mesajlar

Barcelona Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı

Barcelona'da o isimle yollar ayrıldı

Ufuk Sarıca'dan güzel günlerde görüşmek üzere mesajı

Ufuk Sarıca'dan mesaj

SON DAKİKA Türkiye basketbol ligleri sonlandırıldı

Türkiye basketbol ligleri sonlandırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.