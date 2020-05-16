CSKA Moskova'nın doktoru koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

CSKA Moskova'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, takım doktoru Roman Abzhelilov'un korona virüs hastalığından dolayı vefat ettiği belirtildi. Rus ekibi, Abzhelilov'un ölümü ile ilgili de taziye mesajı yayımlayarak üzüntülü olduklarını ifade etti. İki çocuk babası olan Abzhelilov, 44 yaşındaydı. CSKA Moskova ayrıca aileye yardım yapılabilmesi için banka hesap bilgilerini de paylaştı.
(İHA)
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