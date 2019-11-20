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Bahçeşehir deplasmanda güldü

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.11.2019 21:58 | Son Güncelleme

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 5. maçında Bahçeşehir Koleji deplasmanda CSM CSU'yu 88-77 mağlup etti.

Bahçeşehir deplasmanda güldü

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Romanya'nın CSM CSU ekibini 88-77 mağlup etti.

Oradea kentinde Antonio Alexe Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 32-25 önde geçen Bahçeşehir Koleji, devreyi 56-42 üstün tamamladı.

Son periyoduna 69-58 önde girdiği mücadeleyi 88-77 kazanan Bahçeşehir Koleji, gruptaki dördüncü galibiyetini elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir Koleji Basketbol CSM CSU Oradea FIBA Erkekler Avrupa Kupası

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