YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADANA HABERLERİ  | 08.12.2020 12:18 | Son Güncelleme

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceleyen Tuncel, beğendiği kareleri oyladı.

Yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" ve haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Edirne'de sığınmacı hareketliliği" başlıklı fotoğraflarına oy kullanan Tuncel, seçkideki tüm fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Fotoğrafların her birinin güzel olduğunu belirten Tuncel, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Rektör Tuncel, AA çalışanlarına çektikleri güzel fotoğraflar için teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Adana Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
06:07
Sabah
07:32
Öğle
12:36
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Anıl Eczanesi
Seyhan
Aslı Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Ayhan Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.