Cübbeli Ahmet Hoca koğuş arkadaşı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir dönem beraber cezaevinde aynı koğuşu paylaştığı Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

Bir dönem beraber hapis yatan Cübbeli Ahmet Hoca ve Aziz Yıldırım eski günleri yad ederken, Cübbeli Ahmet ziyaret ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Ahmet Mahmut Ünlü yaptığı açıklamada "Tekrardan bir araya geleceğiz. Rabbimizden kıymetli başkanımız Aziz Yıldırım Beyefendi’ye iki cihan saâdeti, sıhhat-ü âfiyet ve devletimize, milletimize daha nice hayırlı hizmetler îfâ etmesi husûsunda muvaffakiyetler niyâz ederiz" ifadelerini kullandı.







