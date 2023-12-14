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  4. Cübbeli Ahmet Hoca koğuş arkadaşı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi!

Cübbeli Ahmet Hoca koğuş arkadaşı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi!

14.12.2023 16:54 | Son Güncelleme:
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Cübbeli Ahmet Hoca, davet üzerine ziyaret ettiği Aziz Yıldırım ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cezaevi hatıralarını yad eden ikili ayda bir buluşmak üzere ayrıldı. Görüşmenin ardından Cübbeli Ahmet sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir dönem beraber cezaevinde aynı koğuşu paylaştığı Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

Bir dönem beraber hapis yatan Cübbeli Ahmet Hoca ve Aziz Yıldırım eski günleri yad ederken, Cübbeli Ahmet ziyaret ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

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Ahmet Mahmut Ünlü yaptığı açıklamada "Tekrardan bir araya geleceğiz. Rabbimizden kıymetli başkanımız Aziz Yıldırım Beyefendi’ye iki cihan saâdeti, sıhhat-ü âfiyet ve devletimize, milletimize daha nice hayırlı hizmetler îfâ etmesi husûsunda muvaffakiyetler niyâz ederiz" ifadelerini kullandı.

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