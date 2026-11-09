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Mauro Icardi'den çocuklarına şiddet uyguladı iddiası! "Vurdu, odaya kitledi"

Arjantin basınında yer alan bombalara eşdeğer iddialara göre, Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında büyük bir kriz patlak verdi. Icardi'nin 11 yaşındaki kızı Francesca'ya şiddet uyguladığı ve odasına kilitlediği iddiasıyla ilgili Tigre Cinsiyet Şiddeti Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Mauro Icardi'den çocuklarına şiddet uyguladı iddiası! "Vurdu, odaya kitledi"
Emre Şen

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara, çalkantılı özel hayatlarıyla bir kez daha magazin gündeminin ve adli makamların merkezine yerleşti. Arjantin basınında geniş yankı uyandıran bilgilere göre, 6 Kasım'da ikili arasında büyük bir skandal yaşandı. Olayın ardından Icardi'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"VURDU, ODAYA KİTLEDİ İDDİASI

Mauro Icardi den çocuklarına şiddet uyguladı iddiası! "Vurdu, odaya kitledi" 1

Arjantin basınına yansıyan detaylara göre, Mauro Icardi'nin 11 yaşındaki kızı Francesca'yı azarlayarak odasına kilitlediği öne sürüldü. Küçük kızın annesine bilgisayar üzerinden WhatsApp mesajı göndererek evde yalnız olduğunu, babasının kendisine vurduğunu ve çok korktuğunu belirterek yardım istediği aktarıldı. Francesca'nın kendi imkânlarıyla evden çıkarak Wanda Nara'nın yanına gittiği, çiftin 10 yaşındaki diğer kızı Isabella'nın da evden ayrılarak annesinin yanında kaldığı bildirildi. Mauro Icardi'nin ise evden çıkmayarak olay yerine gelen polis ekipleriyle görüşmeyi reddettiği kaydedildi.

SAVCILIKTAN AİLE İÇİ ŞİDDET SORUŞTURMASI

Mauro Icardi den çocuklarına şiddet uyguladı iddiası! "Vurdu, odaya kitledi" 2

Yaşananların ardından Tigre Cinsiyet Şiddeti Savcılığı, olayla ilgili 'yaralama' ve 'aile içi şiddet' suçlamaları kapsamında soruşturma başlatılması talimatını verdi. Bu doğrultuda Wanda Nara'nın ifadesinin alınmasına, küçük kızın adli muayeneden geçirilmesine ve durumun Icardi'ye tebliğ edilmesine karar verildi. Olay yerine sosyal acil yardım ekiplerinin de sevk edildiği belirtildi.

TARTIŞMANIN ARDINDAKİ İDDİA: "15 YAŞINDAKİ SEVGİLİ"

Mauro Icardi den çocuklarına şiddet uyguladı iddiası! "Vurdu, odaya kitledi" 3

LAM adlı televizyon programında masaya yatırılan olayın arka planına dair dikkat çeken iddialar da ortaya atıldı. Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin evine gittiği, Icardi'nin dışarı çıkması üzerine ikili arasında yüksek sesli bir tartışma çıktığı aktarıldı.

Arjantinli gazeteci Naiara Vecchio’nun haberine göre ise Icardi’nin kızı Francesca’ya bu şekilde davranmasının arkasındaki nedenin, küçük kızın 11 yaşında bir gençle ilişki yaşaması olduğu öne sürüldü. Kızının bu durumunu kabul etmeyen Arjantinli yıldızın buna tepki gösterdiği ve kızının evden çıkmasına izin vermediği iddia edildi. Öte yandan Wanda Nara'nın da Icardi ve China Suarez’in yaşadığı eve gittiği, bu esnada Suarez’i hedef alarak "Sıra sana da gelecek" diye bağırdığı öne sürüldü. Konuya dair taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara şiddet Mauro Icardi
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