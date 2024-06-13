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Cübbeli bir şahıs, Mourinho'dan 6 milyon tl isteyerek seslendi! ''Bu müslümanlardan bize fayda gelmeyecek...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.06.2024 13:01
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü saha içinde olduğu kadar saha dışında da gündeme gelmeye devam ediyor. Cübbeli bir şahıs, yaptığı konuşmasında Jose Mourinho’dan 6 milyon TL isteyerek yardımda bulunmasını talep etti.

Cübbeli bir şahıs, Mourinho'dan 6 milyon tl isteyerek seslendi! ''Bu müslümanlardan bize fayda gelmeyecek...''

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho belki de ilk kez böyle bir konuda gündeme geldi. Başarılarıyla haber olan Mourinho bu kez cübbeli bir şahısın yardım istemesiyle konuşuldu.

"6 MİLYON TL'YE YER ALAMADIK"

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Kurumlarının 1 yıldır 6 milyon TL'ye istedikleri yeri alamadığını ifade eden cübbeli şahıs, "Yardım için o kadar müslümana bu konuyu yaydık ama 6 milyon TL toplayamadık. Adam ayda 29 milyon TL maaş alacakmış." dedi.

"ALLAH'IM MOURINHO'YA İMAN NASİP EYLE..."

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Mourinho'nun kazanacağı parayı ifade etmesinin ardından sözlerine devam eden cübbeli şahıs, "Allah'ım Mourinho'ya iman nasip eyle ki bize para versin. Bu müslümanlardan bize fayda yok. Mourinho 23 milyon TL ile bir aylık geçinir. 6 milyon TL'yi bize versin. Bu müslümanlardan bize fayda gelmeyecek çünkü..." ifadelerini kullandı.


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José Mourinho fenerbahçe
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