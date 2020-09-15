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Çubuk ve Akyurt ÖTA’larında Ankarakart dönemi başlıyor

ANKARA HABERLERİ  | 15.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Ankara’nın çevre ilçelerine ulaşım hizmeti veren özel toplu taşıma araçları (ÖTA) Ankarakart sistemine dahil ediliyor.

Ankara’nın çevre ilçelerine ulaşım hizmeti veren özel toplu taşıma araçları (ÖTA) Ankarakart sistemine dahil ediliyor. 487-3 Çubuk-Ankara ve 488-3 Akyurt-Ankara arasında sefer yapan ÖTA’lar güzergahları değiştirilerek, sisteme dahil edilecek.
Ankara’da özel halk otobüslerinin (ÖHO) geçtiğimiz yıl validatör sistemine dahil edilerek Ankarakart kullanımına başlamasının ardından çevre ilçelere taşıma hizmeti veren ÖTA’lar da sisteme dahil edilmeye başlandı. 9 Eylül’de toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunda, 487-3 Çubuk-Ankara ve 488-3 Akyurt-Ankara ÖTA’larında kullanılması kararlaştırıldı. Karara göre söz konusu araçların güzergahları 487 Çubuk-Ulus-Sıhhiye ve 488 Akyurt-Ulus-Sıhhiye EGO otobüs güzergahlarıyla birleştirilerek, araçlar Ankarakart sistemine dahil edilecek.
EGO Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu araçlara validatör ve gerekli teçhizatın kısa sürede takılacağı belirtilerek, "İlerleyen süreçte de Ankara ili mücavir alanı genelindeki çevre ilçe ÖTA’larının aşamalı olarak Ankarakart sistemine dahil edilerek tek bir sistem üzerinden ücret toplanması planlanmaktadır. Böylece vatandaşlarımız tek bir kart ile EGO Genel Müdürlüğünün gerek uhdesinde, gerekse denetiminde bulunan tüm toplu taşıma araçlarından istifade edebileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

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