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Çubuklu avcılar yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

24.01.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Çubuklu avcılar yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir grup avcı, havaların soğuması ve yüksek kesimlere kar yağmasıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için yem bıraktı.

Çubuk Avcılar ve Doğayı Koruma Derneğince organize edilen, Çubuk Belediyesinin de destek verdiği etkinlik kapsamında yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 200'er kilogram mama, kuş yemi, buğday, ekmek, et ve saman bırakıldı.

Yemleme çalışması, Çubuk-2 Barajı çevresi ile Ovacık, Durhasan, Kışlacık ve mahallerinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20'ye kadar düştüğü ilçede yaban hayvanları ve sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Sürdürülebilir bir doğanın sağlanması ve korunmasının önemine değinen Keleş, "Doğanın önemli unsurlarından biri de hayvanlardır. Özellikle kış gününde kurtlar, kuşlar, sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanoyor. Bu nedenle arkadaşlara böyle önemli bir çalışmayı organize etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da ilçede yaşayan tüm canlıları önemsediklerini ve titizlikle takip ettiklerini anlattı.

Bu tür çalışmalara her zaman destek verdiklerini dile getiren Demirbaş, şöyle devam etti:

"Bölgede epey kar var. Bu nedenle canlıların aç kalmaması, enerjilerinden düşmemeleri için zaman zaman yemleme çalışmaları yapıyoruz. Bugün de avcılarımız bir program yaptı, biz de iştirak ettik. Güzel bir program oldu. Hem sokak hayvanları hem de yaban hayvanları için yem bıraktık. Tabii biz belediye olarak ilçemizde rutin olarak bu yemleme çalışmalarını yapıyoruz ama sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın da katkı vermesi bizlere güç veriyor."

Dernek başkanı Ayhan Şahan ise doğayı çok sevdiklerine işaret ederek, "Her yıl bu aylarda yaban hayatının yiyecek bulmakta zorlandığını biliyoruz ve birkaç ay yaban hayvanları için dönüşümlü olarak arkadaşlarla yemleme çalışması yapıyoruz." diye konuştu.

Bölgede genellikle kurt, tilki, keklik, ördek, tavşan ve karacaların bulunduğunu aktaran Şahan, daha çok bu canlılara uygun yemleri doğaya bıraktıklarını bildirdi.

Yemleme çalışmasının ardından katılımcılara dernek tarafından etli bulgur pilavı, Çubuk turşusu ve ayran ikram edildi.

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