Çubuk’ta kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde aile bireylerinin kavgasında kardeşi tarafından bıçakla yaralanan ağabey hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Çeyiz Sokak'ta H.K. (61) ile oğlu E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, H.K'nin diğer oğlu S.K. de (18) karıştı.

Kavgaya dönüşen olayda S.K, ağabeyi E.K'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

E.K, Ankara'da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, S.K'yi gözaltına aldı.



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