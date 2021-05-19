Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın başlıyor

"Bundan böyle inşallah Cudi'nin iyi haberlerle, iyi gelişmelerle, güzel faaliyetlerle anılması adına etkinliğimiz Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası adı altında gerçekleştirilecek." diyen Pehlivan, turnuva için heyetlerin kente gelmeye başladığını ifade etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, bu projede İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonunun büyük destekleri olduğunu söyledi.

20-23 Mayıs'ta, Şırnak Gelişim Gençlik ve Spor Kulübünde kızlar ve erkeklerde toplamda 150'yi aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek turnuva için hazırlıklar tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde yarın başlayacak organizasyon, kentte ilk tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.

- "Şırnak, 'Sporda başaracağım.' diyor"

Vali Pehlivan, turnuvaya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağını belirterek, "Türkiye'nin en genç 2 ilinden biri Şırnak. Şırnak'ta gençlerimizin her alanda kendini yetiştirmesi ve geliştirmesini çok önemsiyoruz. Spor da bu alanlardan biri. Şırnak, bugüne kadar devletimizin her alanda yapmış olduğu çalışmalarda önemli gelişmeler katetti, önemli işler başardı ve hala daha başaracağım diyor. Şırnak, 'Sporda da başaracağım.' diyor." diye konuştu.

Geçen yıl yapılan rafting ve yamaç paraşütü şampiyonasına yurdun çeşitli illerinden sporcular geldiğini anımsatan Pehlivan, yarın başlayacak turnuvayla da ülkenin çeşitli bölgelerinden gelecek sporcuları ve hakem heyetlerini ağırlamaktan gurur ve onur duyduklarını kaydetti.

- "Şırnak her geçen gün daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak"

Belediye Başkanı Yarka da organizasyona ev sahipliği yapmanın kendilerini çok memnun ettiğini dile getirdi.

Yarka, "Şırnak'ta ulusal alanda son 2 yıldır ilk kez turnuvalara ev sahipliği yapıyor. Bunlar çok güzel gelişmeler. Şırnak her geçen gün daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacaktır." dedi.