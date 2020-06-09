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Çufalı, "Covid-19 salgını döneminde üniversiteler" toplantısına katıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.06.2020 17:00 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü, GreenMetric tarafından düzenlenen "Covid-19 Salgını Döneminde Üniversiteler" konulu toplantıya katıldı.Rektör Prof.

Çufalı, "Covid-19 salgını döneminde üniversiteler" toplantısına katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü, GreenMetric tarafından düzenlenen "Covid-19 Salgını Döneminde Üniversiteler" konulu toplantıya katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı GreenMetric Dünya Çevreci Üniversiteler Paltformu tarafından 9 Haziran günü düzenlenen çevrimiçi toplantıya katıldı. Dünyadaki pek çok üniversiteyi çevreye duyarlılık açısından değerlendiren GreenMetric, çevre ve sürdürülebilirliğin yanı sıra tükenen kaynaklar ve küresel problemler ile de yakından ilgileniyor. Üniversitelerin bilimsel katkılarıyla küresel problemlere çözümler geliştirmeyi de hedefleniyor. Covid-19 salgını döneminde üniversitelerdeki eğitim öğretim ve virüs ile savaş kapsamında alınan önlemlerin konu alındığı toplantıya dünyanın 9 ülkesini temsilen 9 konuşmacı katıldı.
Toplantıda BEÜ ve Türkiye’yi temsilen ilk sırada söz alan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı sunumunda üniversitenin sunduğu sağlık hizmetleri, Türkiye ve Zonguldak’ta Covid-19 salgınının seyri ve son durumu hakkında bilgi verdi. Salgının eğitim-öğretim süreçlerine etkisi ve alınan önlemlerden de bahseden Rektör Çufalı, BEÜ’nün topluma hizmet ve Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yürüttüğü maske ve siperlik üretimi, solunum cihazı çoklayıcısı üretimi gibi hizmetler hakkında bilgilendirme yaptı.
Dünyanın 42 ülkesinden 1400’ün üzerinde katılımcı tarafından canlı olarak ilgiyle izlenen toplantı sunumların sonrasında soru-cevap bölümü ile son buldu. Toplantının videosuna https://youtu.be/N2T9B13S-Gg adresinden erişilebilir.

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Çatalağzı Eczanesi
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Didem Eczanesi
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Caycuma
Acar Eczanesi
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