YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Çufalı, Zonguldak’ın kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutladı

Çufalı, Zonguldak’ın kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.06.2020 03:20 | Son Güncelleme

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak’ın 99. kurtuluş yıldönümünü kutlayarak Uzunmehmet’i Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Rektör Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
" Emeğin Başkenti Zonguldak şehrimizin 21 Haziran Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. yıl dönümünü ve taşkömürünü bularak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine kazandıran Uzun Mehmet’i Anma Günü’nü kutluyor, bu vesileyle Milli Mücadelede vatan uğruna şehit ve gazi olan askerlerimizi ve Maden Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklamasıBakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklaması
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Köpeğin saldırdığı adam boynundan ve kolundan yaralandı

Köpeğin saldırdığı adam boynundan ve kolundan yaralandı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Maden sahasındaki 6 yabani tavşan yavrusu ilgi odağı

Maden sahasındaki 6 yabani tavşan yavrusu ilgi odağı

Aksaray'da polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün çarptığı bekçi yaralandı

Aksaray'da polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün çarptığı bekçi yaralandı

Zonguldak Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:09
Sabah
05:12
Öğle
13:00
İkindi
17:01
Akşam
20:37
Yatsı
22:30

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulne başlıyor

Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulne başlıyor

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.