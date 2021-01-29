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Çukur 114. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Yamaç ve annesi Sultan arasında Efsun kavgası!

29.01.2021 21:59 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Çukur'un merakla beklenen 114. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yamaç ve Sultan Koçovalı'nın gerilim dolu anlarının ekranlara geldiği sahnede Yamaç, Efsun'u evden kovduğu için annesine sert tepki gösteriyor. Sultan, İdris'in katili olarak gördüğü Efsun hakkında kararını söylerken Yamaç, annesine rest çekerek tartışmaya son noktayı koyuyor. Yamaç'ın sert sözlerinin ardından akıllara, "Sultan Hanım, Efsun'u kabul edecek mi?" sorusu geliyor.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 114. yeni bölümü 1 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Çukur (1)

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, Çağatay'ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun'un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin'in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek. Koçovalılar'ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak. Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur'a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak.

Efsun'un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan'ın peşine düşecek.

Çukur (2)

Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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