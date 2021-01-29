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Çukur'da Aykut Kocaman sürprizi! Çukur 114. yeni bölüme Aykut Kocaman ve Yamaç'ın sahnesi damga vuracak!

29.01.2021 21:12 | Son Güncelleme:
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Çukur'da Aykut Kocaman sürprizi! Çukur 114. yeni bölüme Aykut Kocaman ve Yamaç'ın sahnesi damga vuracak!

Show TV'de ekranlara gelen, Çukur dizisinin 1 Şubat Pazartesi yayınlanacak 114. yeni bölümünde Aykut Kocaman sürprizi yaşanacak. Çukur'a konuk olan ünlü teknik direktör, Aras Bulut İynemli'yle birlikte kamera karşısına geçti.

Çukur'un yeni bölümünde sevilen teknik direktör Aykut Kocaman konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşacak. Dizide Aykut Kocaman'dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle olan duygusal sahnelerinde ünlü teknik adama Aras Bulut İynemli eşlik etti. Yamaç ve Aykut'un efsane spor adamıyla bir araya geldiği sahneler Çukur hayranlarını derinden etkileyecek.

Çukur_Aras Bulut İynemli_Aykut Kocaman

Çekimler sırasında keyifli ve duygusal anların bir arada yaşandığı sette Aykut Kocaman, Aras Bulut İynemli ve ekiple hatıra fotoğrafları da çektirdi.
Çukur_Aykut Kocaman (2)
'Çukur' her Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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