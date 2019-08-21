Çukur 3. yeni sezonda Efsun rolünü kim oynayacak? Hazal Subaşı Çukur'a mı katılıyor?

Eylül ayında Show TV ekranlarında 3. yeni sezonu açacak olan Çukur'da merakla beklenen Efsun karakteri sürpriz bir oyuncunun adı geçiyor.

Yeni sezonda mahalleye gelecek Efsun karakterini kimin canlandıracağı merak konusu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Efsun karakteri için son olarak Halka dizisinde rol alan Hazal Subaşı ile görüşülüyor.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Çukur final bölümünde, Yamaç'ın intikam almak için yakmaya çalıştığı Yücel'i, Akın Koçovalı kurtardı. Çukur'un başına geçmek isteyen Akın Koçovalı'nın ihaneti herkesi şaşırttı. Yamaç ve İdris ise Koçovalılar'ın kadınlarını kurtarabilmek için zor bir karar verdi.

İDRİS ÖLDÜ MÜ?

Yamaç ve İdris'e ise büyük bir tuzak kuruldu. Yücel ve Akın Koçovalı ailenin kadınlarını kaçırdı. Baba oğul, Koçovalılar'ın kadınlarını kurtarabilmek için birbirlerine silah doğrultmak zorunda kaldı. Yücel Yamaç'tan babasını öldürmesini istedi. İdris ise ailenin kadınlarını kurtarabilmek için Yamaç'tan kendisini vurmasını istedi. Silah seslerinin duyulduğu sahnede ne olduğu ise ortaya çıkmadı. İdris Koçovalı'nın ölüp ölmediği ve Yamaç'ın nerede olduğu ise yeni sezonda belli olacak.