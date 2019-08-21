Çukur 3. yeni sezonda Efsun rolünü kim oynayacak? Hazal Subaşı Çukur'a mı katılıyor?

Eylül ayında Show TV ekranlarında 3. yeni sezonu açacak olan Çukur'da merakla beklenen Efsun karakteri sürpriz bir oyuncunun adı geçiyor.
Yeni sezonda mahalleye gelecek Efsun karakterini kimin canlandıracağı merak konusu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Efsun karakteri için son olarak Halka dizisinde rol alan Hazal Subaşı ile görüşülüyor.
ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Çukur final bölümünde, Yamaç'ın intikam almak için yakmaya çalıştığı Yücel'i, Akın Koçovalı kurtardı. Çukur'un başına geçmek isteyen Akın Koçovalı'nın ihaneti herkesi şaşırttı. Yamaç ve İdris ise Koçovalılar'ın kadınlarını kurtarabilmek için zor bir karar verdi.
İDRİS ÖLDÜ MÜ?
Yamaç ve İdris'e ise büyük bir tuzak kuruldu. Yücel ve Akın Koçovalı ailenin kadınlarını kaçırdı. Baba oğul, Koçovalılar'ın kadınlarını kurtarabilmek için birbirlerine silah doğrultmak zorunda kaldı. Yücel Yamaç'tan babasını öldürmesini istedi. İdris ise ailenin kadınlarını kurtarabilmek için Yamaç'tan kendisini vurmasını istedi. Silah seslerinin duyulduğu sahnede ne olduğu ise ortaya çıkmadı. İdris Koçovalı'nın ölüp ölmediği ve Yamaç'ın nerede olduğu ise yeni sezonda belli olacak.
AKIN KOÇOVALI'DAN BÜYÜK İHANET!
Çukur'da geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve cezaevinden tahliye olduktan sonra eve dönen Selim'in oğlu Akın Koçovalı ailesine ihanet etti. Akın Koçovalı, Çukur'un başına geçebilmek için Yamaç'ın yakarak öldürmeye çalıştığı Yücel'i kurtardı ve iş birliği yaptı. Akın'ın ihanetiyle babası Selim, amcası Cumali ve Salih ile mahallenin önde gelen isimleri cezaevine girdi. Finalde ise Çukur'un başına geçen Akın Koçovalı herkese elini öptürdü.
ALİÇO ORTAYA ÇIKTI
Geçen bölümde öldüğü iddia edilen Aliço'nun ise yaşadığı ortaya çıktı. Geri dönüşüm merkezindeki patlamadan Aliço sağ kurtuldu. Takım elbisesini giyen Aliço villanın bahçesinde çorba içmek için hazırlık yaptı. Aliço şık kıyafetler için lüks bir villada zorla tutulurken, perde arkasından onu gözleyen kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu.
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