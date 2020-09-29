Çukur 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, Cengiz Erdenet'i öldürecek mi? Çukur 97. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur, 28 Eylül Pazartesi akşamı 4. sezon 4. bölümüyle ekrana geldi. Azer Kurtuluş'un öldüğü, Yamaç'ın ise Cengiz Erdenet'in en yakın adamı olduğu Çukur'un son bölümünün ardından ise 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un 5 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 4. sezon 5. yeni bölümünde, Cumali liderliğindeki Koçovalılar, Erdenet ailesine karşı saldırı başlatıyor. Diğer yandan ise Cengiz Erdenet'in tehditle yanında tuttuğu Yamaç ise Çukur'u koruyabilmek için yeni bir plan yapıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arık'ı kaçırtan ve pusuya düşürten isim herkesi şaşırttı. Bu hain tuzağı Ogeday Erdenet planlamıştı. Nedim, Arık'ı öldürmekle tehdit ederek Cengiz ile konuşmak istedi. Cengiz, Yamaç'ı yanına çekmek için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi. Yamaç'ı Çukur'da mezarlığa getirdi ve Koçovalıların mezarlarına saldırarak Yamaç'ı dehşete düşürdü.

İyice çaresiz hisseden Yamaç tam İdris'in mezarına saldıracakları sırada hayatının belki de en zor kararını verdi; Cengiz'in teklifini kabul ederek onun yanına geçti. Cengiz'in aracını takip eden Vartolu mezarlıkta yaşananları görünce müdahale etmek istedi ancak onu da annesinin mezarıyla tehdit ederek elini kolunu bağladılar. Mezarlıkta yaşanan hareketli anları gören Ecevit ve Ferhat, Cumali ve Selim'e haber verdi. Cumali, Çukurlu gençleri toplayarak mezarlığa giderken Yamaç, Cengiz'in arabasına binerek oradan uzaklaştı.

