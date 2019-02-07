Çukur'a bomba transfer! Tansu Biçer kadroya katıldı?

Ay Yapım'ın Show TV için hazırladığı 'Çukur' dizisi ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Pazartesi akşamlarına damga vuran 'Çukur'un, şimdiden 3. sezonunun çekilmesi planlanıyor.

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Öner Erkan ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin kadrosuna yeni bölümde flaş bir oyuncu katılıyor.

Birsen Altuntaş'la Show Dünyası adlı youtube kanalının haberine göre; son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde 'Başmomiser Kemal'i canlandıran Tansu Biçer, Çukur'un yeni oyuncusu oldu. Ödüllü oyuncu Tansu Biçer, Çukur'da 'Yücel' karakterine hayat verecek.

Çukur dizisinde başta gizemli biri olarak seyirci karşısına çıkacak olan Tansu Biçer'in sonunda kimliği açığa kavuşacak.

