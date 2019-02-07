Mynet Trend

Çukur'a bomba transfer! Tansu Biçer kadroya katıldı?

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 07.02.2019 09:40 | Son Güncelleme

Çukur oyuncu transferlerine tam gaz devam ediyor. İddialara göre diziye şimdi de Ufak Tefek Cinayetler dizisinde 'Başmomiser Kemal'i canlandıran Tansu Biçer dahil oluyor.

Çukur'a bomba transfer! Tansu Biçer kadroya katıldı?

Ay Yapım'ın Show TV için hazırladığı 'Çukur' dizisi ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Pazartesi akşamlarına damga vuran 'Çukur'un, şimdiden 3. sezonunun çekilmesi planlanıyor.

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Öner Erkan ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin kadrosuna yeni bölümde flaş bir oyuncu katılıyor.

tansu-bicer-in-ufak-tefek-cinayetler-episode-18-2018

Birsen Altuntaş'la Show Dünyası adlı youtube kanalının haberine göre; son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde 'Başmomiser Kemal'i canlandıran Tansu Biçer, Çukur'un yeni oyuncusu oldu. Ödüllü oyuncu Tansu Biçer, Çukur'da 'Yücel' karakterine hayat verecek.

Çukur dizisinde başta gizemli biri olarak seyirci karşısına çıkacak olan Tansu Biçer'in sonunda kimliği açığa kavuşacak.

PARTNERHepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!Hepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!
Game of Thrones 8.sezonundan ilk fotoğraflar yayınlandıGame of Thrones 8.sezonundan ilk fotoğraflar yayınlandı
Rambo bu sefer insan tacirleri ile savaşta!Rambo bu sefer insan tacirleri ile savaşta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ufak Tefek Cinayetler'den Çukur'a flaş transfer! çukur Tansu Biçer

En Çok Okunan Trend Haberler

Uçaktaki ceset denizden çıkarıldı!

Uçaktaki ceset denizden çıkarıldı!

'Kadın sünneti' nedir, hangi ülkelerde yaygın?

'Kadın sünneti' nedir, hangi ülkelerde yaygın?

Otostop çeken liseli gence taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Otostop çeken liseli gence taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İki ünlü oyuncu dünya evine girdi

İki ünlü oyuncu dünya evine girdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Game of Thrones 8.sezonundan ilk fotoğraflar yayınlandı

Game of Thrones 8.sezonundan ilk fotoğraflar yayınlandı

Rambo 5: Last Blood filminden yeni kareler

Rambo bu sefer insan tacirleri ile savaşta!

Tim Burton imzalı Dumbo’dan yeni fragman

Tim Burton imzalı Dumbo’dan yeni fragman

Organize İşler'den 45 dakika uyarısı!

Organize İşler'den 45 dakika uyarısı!

‘Öldürmek için siyah bir p.ç aradım’ demişti! Liam Neeson'dan "ırkçı değilim" açıklaması

‘Öldürmek için siyah bir p.ç aradım’ demişti! Liam Neeson'dan "ırkçı değilim" açıklaması

"2019 Oscar Ödülleri" töreni bu yıl sunucusuz yapılacak

Akademi’den flaş 2019 Oscar Ödülleri kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.