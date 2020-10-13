Çukur'da Arık Böke Erdenet öldü mü? Barış Arduç Çukur'dan neden ayrıldı? Ünlü oyuncudan veda paylaşımı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, 12 Ekim Pazartesi akşamı 99. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur dizisinin 99. bölümünde Erdenetler'den intikam almak için yemin eden Cumali, Arık Böke'nin karşısına çıktı. Ona bir düello teklif eden Cumali, intikamını almayı başardı. Bu aksiyon dolu dövüşün kaybedeni ise Arık Böke Erdenet oldu. Arık Böke Erdenet, Çukur'a veda etti.

ÇUKUR'A VEDA MESAJI

Çukur'a geçen sezon "Arık Böke Erdenet" rolüyle 7 bölüm konuk oyuncu olan Barış Arduç da fenomen diziye veda etti. Dizide sürekli konuk oyuncu sirkülasyonu olduğu için Barış Arduç'un da ayrılması bekleniyordu.



Barış Arduç Instagram'dan yaptığı paylaşımla Çukur izleyicilerine veda etti. Arduç, "Şahaneydi her şey. Bütün ekibe izleyicilerimize sarılıyorum" notunu yazdı.

Çukur dizisinin resmi hesabından da "Güle güle Arık Böke Erdenet" paylaşımı geldi.





