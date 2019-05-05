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Çukur'da hain kim? Cumali'yi şoke eden isim! Çukur 64. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.05.2019 21:01 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 64. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde, Akşın’ın ölümüyle sarsılan ve intikam ateşiyle yanan Celasun ile Koçovalar, Yücel'i bulmak için büyük bir savaşa başlıyor. Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Azer Kurtuluş'un ise Çukur’a gelirken, ortaya dökülen paralar dikkat çekiyor. Nejat’ın, Uluç’un hain olduğunu söylediği tanıtım izleyenleri şoke ederken, bunu duyan Cumali’nin neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte Çukur 64. yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Akşın’ın ölümüyle sarsılan ve intikam ateşiyle yanan Celasun’un büyük bir kavgaya giriştiği ve Yamaç’a sert çıkışıyla izleyenleri şaşırttığı heyecan dolu tanıtımda Sultan, bir kez daha Meliha’nın karşısına çıkıyor. Azer Kurtuluş, Çukur’a gelirken, ortaya dökülen paralar dikkat çekiyor.

ALİÇO ÖLÜYOR MU?
Yücel’in ölmediğini gören ve korkuyla Yamaç’ın yanına kaçmaya çalışan Aliço’nun çatıda asılı kaldığı sırada Yücel tarafından vurulduğu nefes kesen tanıtımda Azer Kurtuluş, Koçovalıların karşısına çıkıyor. Azer’in İdris’e, “Sen kendi evladını bu işten sıyırmak istiyorsan bunun tek bir yolu var. Öğreneceksiniz!” sözleri ise merak uyandırıyor.

Çukur (2)

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 31. bölümünde Yamaç ve Aliço ile Yücel arasındaki yüzleşmede Yamaç, başladığı yere geri dönerek Yücel’i elinden kaçıracak. Bu esnada İdris de Vartolu Salih’in mekanında ölen Savaş’ın ağabeyi Azer Kurtuluş ile karşı karşıya gelecek. Cumali’nin öğreneceği bir bilgi, onu büyük bir şüpheye sürüklerken; Damla’nın da farklı bir şekilde aynı gerçeği öğrenmesi ikiliyi oldukça güç bir duruma sürükleyecek. Koçovalılar ile Aliço, Emmi, Medet, Metin ve Kemal, Azer tehlikesini durdurabilmek için seferber olacak. Ancak Azer, kardeşinin intikamını almadan kolay kolay Çukur’u terk etmeyeceğini gösterecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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