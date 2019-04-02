Çukur'da Onur Saylak ve Çarpışma fırtınası esti! Veli Cevher Yamaç'a yardım etti! Çukur 59. son bölüm izle!

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Veli Cevher’in Çukur’a gelmesinin ardından bu kez Vartolu Salih ve Medet, Cansız’ın yerine geliyor. Medet’in mekanla ilgili yorumları izleyenleri gülümsetirken, Veli’nin yardımıyla Cansız’dan Mahsun’un yerini öğrenen Salih büyük bir mutluluk yaşıyor.

VELİ SENA'YI BULMAK İÇİN YARDIM ETTİ Veli Cevher, Vartolu’nun kendisinden yardım istemesi üzerine Çukur’a gidiyor. Mahallede yabancı birini gören Çukur gençleri ise peşine takılıyor. Veli ve Vartolu’yu sarılırken gören mahalleli ise şaşırıyor. Vartolu kısa bir tanıştırma faslından sonra Sena konusunda yardım istiyor. Hikayeyi her şeyiyle anlatan Vartolu, Veli’ye hedefin belli olduğunu söylüyor. Veli ise bu işin tek tabanca olmayacağını söylüyor ve Cansız’ı arıyor. Cansız ise Sena’nın fotoğrafını istiyor.

Show TV' fenomen dizisi Çukur, 59. son bölümüyle 1 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur'da Mahsun’un Sena’yı kaçırdığını anlayan Yamaç, Yücel’i yanına alarak Karakuzuların tüm sığınaklarına bakmaya başladı. Herkes seferber olup Sena’yı ararken Vartolu’nun yardımına Veli yetişti. Çukur’a gelen Veli Cevher, Cansız’ın desteğiyle Mahsun ve Sena’yı bulmak için harekete geçti.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’daki büyük çatışma sonrası Karakuzular büyük yenilgiye uğradıktan ve Çeto öldükten sonra İdris, Emmi’yi de yanına alıp mahalleye iniyor. Mahallede İdris’i gören Çukur halkı onu büyük sevinçle karşılıyor. Kahveye mahallenin tezahüratları giren İdris oğullarını yaptıkları için tebrik ediyor.

ÇUKUR'A POLİS GİRDİ!

Çukur’da yaşanan büyük savaş sonrası mahalleye Polis giriş yapıyor. Polisin geliş haberini alan tüm mahalleli iş paylaşımı yaparak polisi oyalarken mahallede savaşın izlerini toparlıyor. Amir arabadan iner inmez Koçovalılar’dan hesap sormaya başlayınca herkes inkâr etmeye başlıyor. Olan bitene inanmayan amir ise İdris’in oğullarını alıyor.

Yamaç ve Selim’in nezarete düştüğünü öğrenen Vartolu onları görmeye gidiyor. Eli boş gelmeyen Vartolu dalga geçmeye başlayınca herkesin yüzü gülmeye başlıyor. Medet hediyelerin kontrolü ile polisi oyalarken Vartolu ve Yamaç olan biteni konuşuyor. Sena’nın kayıp olduğunu öğrenen Yamaç öfkelenmeye başlıyor.