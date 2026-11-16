9-15 Kasım haftası en çok izlenen diziler: İki dizi 10 reyting barajını geçti!

Dizi sektöründe kriz yaşanırken bir yandan da dizi reytingleri merak ediliyor. Televizyon ekranlarında 9-15 Kasım 2026 haftasının reyting sonuçları açıklandı.

TRT 1 ekranlarında 38. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Taşacak Bu Deniz, 0,51 puanlık düşüş yaşamasına rağmen 10,60 reytingle haftayı birinci sırada tamamlamayı başardı.

Zirvenin en yakın takipçisi ise Kanal D’nin 72. bölümü yayınlanan dizisi Uzak Şehir oldu. İzlenme oranını 0,79 puan artıran yapım, 10,10 reytinge ulaşarak 10 barajını aşan ikinci dizi oldu ve liderle arasındaki farkı yarım puana kadar indirdi.



YERALTI 4. SIRAYA YERLEŞTİ

Listenin üst sıralarında yükseliş trendi öne çıktı. NOW ekranlarında 22. bölümü yayınlanan Yeraltı, 1,49 puanlık artışla haftanın en yüksek çıkışını yakalayarak 8,11 reytingle dördüncü sıraya yerleşti.

Show TV’nin 10. bölümüyle ekrana gelen Sevdan Bir Ateş dizisi ise 1,18 puanlık yükselişle 8,23 reyting aldı ve haftayı üçüncü sırada noktaladı.

İşte 9-15 Kasım 2026 Haftalık Dizi Reytingleri (Total Sıralaması)

