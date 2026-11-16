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9-15 Kasım haftası en çok izlenen diziler: İki dizi 10 reyting barajını geçti!

9-15 Kasım 2026 haftasının reyting sonuçları açıklandı. Total sıralamasında iki dizi birden 10 reyting barajını aşarken, "Taşacak Bu Deniz" zirvedeki yerini korudu. Fenomen dizi Sevdiğim Sensin'in listede gerilemesi gözden kaçmadı.

9-15 Kasım haftası en çok izlenen diziler: İki dizi 10 reyting barajını geçti!
Nebahat Kübra Akalın

Dizi sektöründe kriz yaşanırken bir yandan da dizi reytingleri merak ediliyor. Televizyon ekranlarında 9-15 Kasım 2026 haftasının reyting sonuçları açıklandı.

TRT 1 ekranlarında 38. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Taşacak Bu Deniz, 0,51 puanlık düşüş yaşamasına rağmen 10,60 reytingle haftayı birinci sırada tamamlamayı başardı.

9-15 Kasım haftası en çok izlenen diziler: İki dizi 10 reyting barajını geçti! 1

Zirvenin en yakın takipçisi ise Kanal D’nin 72. bölümü yayınlanan dizisi Uzak Şehir oldu. İzlenme oranını 0,79 puan artıran yapım, 10,10 reytinge ulaşarak 10 barajını aşan ikinci dizi oldu ve liderle arasındaki farkı yarım puana kadar indirdi.
9-15 Kasım haftası en çok izlenen diziler: İki dizi 10 reyting barajını geçti! 2

YERALTI 4. SIRAYA YERLEŞTİ

Listenin üst sıralarında yükseliş trendi öne çıktı. NOW ekranlarında 22. bölümü yayınlanan Yeraltı, 1,49 puanlık artışla haftanın en yüksek çıkışını yakalayarak 8,11 reytingle dördüncü sıraya yerleşti.

Show TV’nin 10. bölümüyle ekrana gelen Sevdan Bir Ateş dizisi ise 1,18 puanlık yükselişle 8,23 reyting aldı ve haftayı üçüncü sırada noktaladı.

İşte 9-15 Kasım 2026 Haftalık Dizi Reytingleri (Total Sıralaması)

  1. Taşacak Bu Deniz
  2. Uzak Şehir
  3. Sevdan Bir Ateş
  4. Yeraltı
  5. Ömür Usta
  6. Altı Üstü İstanbul
  7. Daha 17
  8. Kızılcık Şerbeti
  9. Anne Yarısı
  10. Güller ve Günahlar
    11. Sevdiğim Sensin
  11. Halef: Köklerin Çağrısı
  12. Haysiyet
  13. Teşkilat
  14. Gönül Dağı

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Anahtar Kelimeler:
reyting Taşacak Bu Deniz
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