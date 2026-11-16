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Netflix'in çok konuşulan dizisi The Body'nin 2. sezonu gelecek mi? The Body konusu ne?

Netflix'in sekiz bölümlük gerilim dizisi The Body izleyicilerin dikkatini çekti. İzlenme listelerinde yükselen yapımın yaratıcısı Quinn Shephard'dan 2. sezon açıklaması geldi. Netflix'in yeni sezon kararı ise henüz netleşmedi.

Netflix'in çok konuşulan dizisi The Body'nin 2. sezonu gelecek mi? The Body konusu ne?
Nebahat Kübra Akalın

Netflix'in sekiz bölümlük psikolojik gerilim dizisi The Body, yayınlandığı ilk günlerden itibaren izleyicilerin ilgisini çekti. Türkiye'de Netflix Top 10 listesinde yer alan dizi, sezon finalindeki şaşırtıcı gelişmeyle de merak uyandırdı. The Body'nin 2. sezonu gelecek mi?

DİZİNİN YARATICISINDAN 2. SEZON AÇIKLAMASI

Dizinin yaratıcısı Quinn Shephard, What’s on Netflix'e yaptığı açıklamada ikinci sezon hakkında fazla konuşamayacağını söylese de yeni bölümler için fikirlerinin olduğunu belirtti. Shephard, yardımcı dizi sorumlusu Gina Gammell ile birlikte ikinci sezonun hikâyesini hayata geçirmeyi çok istediklerini ifade etti.

Netflix in çok konuşulan dizisi The Body nin 2. sezonu gelecek mi? The Body konusu ne? 1

Dizinin yaratıcısı Quinn Shephard, ikinci sezon için fikirleri olduğunu açıklarken Netflix'ten henüz resmi bir karar gelmedi. Netflix, The Body dizisini henüz ikinci sezon için yenilemediği gibi iptal de etmedi.
Netflix in çok konuşulan dizisi The Body nin 2. sezonu gelecek mi? The Body konusu ne? 2

NETFLIX LİSTELERİNDE İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

The Body'nin ikinci sezon ihtimalini güçlendiren gelişmelerden biri de izlenme listelerindeki başarısı oldu. Forbes'a göre dizi, Netflix ABD Top 10 listesine dördüncü sıradan giriş yaptıktan sonra ikinci sıraya kadar yükseldi.

Netflix in çok konuşulan dizisi The Body nin 2. sezonu gelecek mi? The Body konusu ne? 3

Rotten Tomatoes'ta eleştirmenlerden yüzde 86, izleyicilerden ise yüzde 98 puan alan yapım, olumlu yorumlarla da dikkat çekti.

Netflix in çok konuşulan dizisi The Body nin 2. sezonu gelecek mi? The Body konusu ne? 4

THE BODY DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hikaye, 2004 yılının Cadılar Bayramı’nda, muhafazakar bir Amerikan kasabasındaki St. Mark's Katolik Lisesi'nde başlıyor. Cadılar Bayramı gecesinde bir kabul töreni kâbusa dönünce, kızlardan oluşan bir dans grubu manevi suçluluk duygusunun, şeytani arzuların ve tekinsiz hayallerin içine sürüklenir.

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Netflix
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