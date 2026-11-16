Netflix'in çok konuşulan dizisi The Body'nin 2. sezonu gelecek mi? The Body konusu ne?

Netflix'in sekiz bölümlük psikolojik gerilim dizisi The Body, yayınlandığı ilk günlerden itibaren izleyicilerin ilgisini çekti. Türkiye'de Netflix Top 10 listesinde yer alan dizi, sezon finalindeki şaşırtıcı gelişmeyle de merak uyandırdı. The Body'nin 2. sezonu gelecek mi?

DİZİNİN YARATICISINDAN 2. SEZON AÇIKLAMASI

Dizinin yaratıcısı Quinn Shephard, What’s on Netflix'e yaptığı açıklamada ikinci sezon hakkında fazla konuşamayacağını söylese de yeni bölümler için fikirlerinin olduğunu belirtti. Shephard, yardımcı dizi sorumlusu Gina Gammell ile birlikte ikinci sezonun hikâyesini hayata geçirmeyi çok istediklerini ifade etti.

Dizinin yaratıcısı Quinn Shephard, ikinci sezon için fikirleri olduğunu açıklarken Netflix'ten henüz resmi bir karar gelmedi. Netflix, The Body dizisini henüz ikinci sezon için yenilemediği gibi iptal de etmedi.



NETFLIX LİSTELERİNDE İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

The Body'nin ikinci sezon ihtimalini güçlendiren gelişmelerden biri de izlenme listelerindeki başarısı oldu. Forbes'a göre dizi, Netflix ABD Top 10 listesine dördüncü sıradan giriş yaptıktan sonra ikinci sıraya kadar yükseldi.

Rotten Tomatoes'ta eleştirmenlerden yüzde 86, izleyicilerden ise yüzde 98 puan alan yapım, olumlu yorumlarla da dikkat çekti.

THE BODY DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hikaye, 2004 yılının Cadılar Bayramı’nda, muhafazakar bir Amerikan kasabasındaki St. Mark's Katolik Lisesi'nde başlıyor. Cadılar Bayramı gecesinde bir kabul töreni kâbusa dönünce, kızlardan oluşan bir dans grubu manevi suçluluk duygusunun, şeytani arzuların ve tekinsiz hayallerin içine sürüklenir.