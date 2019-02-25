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Çukur'da sürpriz ayrılık! Hangi isim diziye veda edecek?

DİZİ HABERLERİ  | 25.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Çukur'da aksiyon zirvede! Sürpriz bir isim Çukur’a veda edecek.

Çukur'da sürpriz ayrılık! Hangi isim diziye veda edecek?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur bu akşam 2. sezonun 21. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç’ın, Çeto’nun herkesten sakladığı bir sırrını öğrenmesi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelede tansiyonu yükseltecek. Mahsun’un beklenmedik bir anda Sultan’ın açtığı aşevine gelmesi Çukur’dakileri deliye döndürecek.

Ancak Sultan’ın, Mahsun karşısındaki tavrı herkes için şoke edici olacak. Uluç’un kızı Damla’nın yolu Koçovalılar ile kesişecek. Cumali ile aralarındaki inatlaşma ekran başındakilerde heyecan yaratacak. Büyük çatışmaların olacağı bol aksiyonlu bu bölümde, sürpriz bir isim Çukur’a veda edecek.

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