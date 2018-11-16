Çukur'da Vartolu Sadettin efsanesi geri dönüyor! Çukur 43. yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 10. bölümünde Çeto’nun elindeki en büyük kozu olan Saadet’i devreye sokması Vartolu’nun Salih’ten vazgeçmesine ve eski günlerdeki Vartolu’ya dönüşmesine neden olacak. Çeto’nun Vartolu’dan ne isteyeceği merakla beklenecek. Ersoy’u koz olarak elinde tutan Yamaç, onun aracılığıyla Karakuzuların planlarını öğrenmeye çalışırken, karşısında hiç beklemediği anda Veysel’i bulacak. Çeto sadece Vartolu’yu değil, Celasun’u da kullanmak için yeni planlar yapacak ve Koçovalılarla arasındaki mücadele kızışacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ukur son bölümde Cumali Koçovalı'nın yeni adamlarıyla birlikte Karakuzular'a racon kestiği sahne dikkat çekti. Cumali, Veysel’i de yanına alıp yapılan soygun planını bozuyor. Adamları iş üstünde basan Cumali hesap sordu. Adamları yere yatıran Cumali, bu işi bırakmalarını ve tövbe etmelerini söylüyor.

Karakuzular’ın teslimatını basmak için plan yapan Yamaç’ı Çeto’nun planı yüzünden kötü bir sürpriz bekliyor. Kemal ve Metin’e ulaşamayan Yamaç, ikisini de ve Çukur’dakileri kamyonda görünce saldırmaktan vazgeçiyor. Yamaç’ın alışverişi basma planı tutmasa da Karakuzular’ın mallarını bozduğu için Karakuzular’ın Bulgarlar ile arası bozuluyor. İstediği malı almak isteyen Bulgar’lar Karakuzular’ı tehdit ediyor.