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Çukur'da Vartolu Sadettin efsanesi geri dönüyor! Çukur 43. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 16.11.2018 21:29 | Son Güncelleme

Çukur dizisinn 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Salih aylar sonra yeniden Vartolu Sadettin oluyor. Medet’in Saadet’i almak için Vartolu’yu cesaretlendirdiği tanıtımda Vartolu’ya geri dönen Salih’in neler yapacağı merakla bekleniyor. Saadet’i almak için planını harekete geçiren Vartolu’yu karşısında gören Medet’in “Vartolu Sadettin her zaman bir yolunu bulur!” sözleri dikkat çekiyor. İşte Çukur yeni bölümden ilk fragman.

Çukur'da Vartolu Sadettin efsanesi geri dönüyor! Çukur 43. yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 10. bölümünde Çeto’nun elindeki en büyük kozu olan Saadet’i devreye sokması Vartolu’nun Salih’ten vazgeçmesine ve eski günlerdeki Vartolu’ya dönüşmesine neden olacak. Çeto’nun Vartolu’dan ne isteyeceği merakla beklenecek. Ersoy’u koz olarak elinde tutan Yamaç, onun aracılığıyla Karakuzuların planlarını öğrenmeye çalışırken, karşısında hiç beklemediği anda Veysel’i bulacak. Çeto sadece Vartolu’yu değil, Celasun’u da kullanmak için yeni planlar yapacak ve Koçovalılarla arasındaki mücadele kızışacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
ukur son bölümde Cumali Koçovalı'nın yeni adamlarıyla birlikte Karakuzular'a racon kestiği sahne dikkat çekti. Cumali, Veysel’i de yanına alıp yapılan soygun planını bozuyor. Adamları iş üstünde basan Cumali hesap sordu. Adamları yere yatıran Cumali, bu işi bırakmalarını ve tövbe etmelerini söylüyor.

Karakuzular’ın teslimatını basmak için plan yapan Yamaç’ı Çeto’nun planı yüzünden kötü bir sürpriz bekliyor. Kemal ve Metin’e ulaşamayan Yamaç, ikisini de ve Çukur’dakileri kamyonda görünce saldırmaktan vazgeçiyor. Yamaç’ın alışverişi basma planı tutmasa da Karakuzular’ın mallarını bozduğu için Karakuzular’ın Bulgarlar ile arası bozuluyor. İstediği malı almak isteyen Bulgar’lar Karakuzular’ı tehdit ediyor.

Bulgarlar’ın zamanı geri çekmesi üzerine iyice köşeye sıkışan Çeto, son çare olarak Vartolu’yu arıyor. Vartolu’yu mekana çağıran Çeto ve Mahsun, Saadet’i rehin tuttuğunu gösteriyor. Zorda olsa kendini sakinleştirmeyi başaran Vartolu, kendisinden ne istediklerini soruyor.

Çukur’un 42. Bölümünde; İdris, baba-oğul konuşması yapmak için Yamaç’ı alıp meyhaneye götürüyor. Salih’i ve Saadet’i soran İdris, Salih’in buralar da olduğunu duyunca Yamaç’tan çağırmasını istiyor. Babasının çağrısına gelen Salih, İdris’in tavırları karşısında şaşırıyor. Baba-oğul aynı masada olan içen Vartolu, Yamaç ve İdris’i Selim uzaktan izliyor. İdris’in Saadet’in durumunu bilmediğini öğrenen Salih hikaye uydurmaya başlıyor.

Babası ile meyhaneden kalkıp eve giden Yamaç gördüğü manzara karşısında şok oluyor. Sultan ile göz göze gelen Yamaç, kapının kenarına saklanıp göz yaşlarını tutamıyor. Sena’ya sarılıp ağlamaya başlayan Yamaç kendini tokatlamaya başlayınca Sena onu durduruyor.

Aliço’dan İdris’in nerede olduğunu öğrenen Cumali görmeye gidiyor. Aliço’yu İdris’in yanına yollayıp elini öpmesini ve kendisinden bahsetmemesini istiyor. Babasını ağacın arkasından gizli gizli izleyen Cumali az kalsın Aliço’nun bakışıyla yakalanıyordu. Cumali’yi, İdris’i izlerken yanına yaklaşan Veysel, ilk hesap sorsa da sonra sakinleşiyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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