Çukur dizisinde Mustafa Üstündağ sürprizi! Kahraman Koçovalı geri mi döndü? Çukur 97. son bölümde neler oldu?

Yamaç, Çukur'dan ayrılırken ailede ona tek destek olan kişi Vartolu önüne çıktı. Yamaç gözyaşlarını tutamazken, Salih güçlü durup kardeşine destek olmaya çalıştı. Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç, Efsun'a gitti. Efsun ve Yamaç'ı birlikte gören Nehir ise adeta yıkıldı. İkisini birlikte gördükten sonra eşyalarını toplayarak Koçovalı evini terk etti. Cengiz Erdenet, Yamaç'ı yanına çekebilmek için yeni yollar denemeye devam etti.

Mustafa Üstündağ, son olarak rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmıştı. Mustafa Üstündağ'ın Çukur'a geri dönüp dönmeyeceği ise önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

Geceyi Azer ile geçiren Karaca gün ağarınca Azer'in odasından çıkarken gözüne bir dolapta duran "K.K" imzalı bir mendil ilişti. Azer'e mendili nereden bulduğunu soran Karaca, Azer'in ilk İstanbul macerasını ve Kahraman Koçovalı'nın Azer'i nasıl kurtardığını dinledi.

CENGİZ ERDENET'TEN YAMAÇ'A ÇUKUR HAMLESİ!

Efsun'un evinde gözlerini açan Yamaç karşısında Cengiz Erdenet'i görünce şok oldu. Efsun'un bu hareketi Yamaç'ı sinirlendirirken, olayın gerçeği aslında başkaydı. Yamaç vurulduğunda Cengiz Erdenet, Efsun'u köşeye sıkıştırarak Yamaç hakkında bilgiler öğrendi. Efsun, Yamaç'ın zaafının 'Çukur' olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Cengiz Erdenet, Yamaç'ı köşeye sıkıştırmak için hamlesini Çukur'a yaptı ancak işler umduğu gibi olmadı. Yamaç'ı önce bir gecekondu mahallesine götüren Cengiz Erdenet mahalleye neler yapabileceğini gösterdi.

Ardından Çukur'a götürüp eğer yanımda olmazsan mahalleni yıkarım diye tehdit etti. Kamyonlar, işçiler, belediye görevlileri mahalleye gelince tüm Çukur ayaklandı.

Cengiz, ailesi ve mahallesiyle Yamaç'ı tehdit etmek istese de Çukur buna engel oldu. Mahalleyi korumak için Çukurluların birbirine kenetlendiği anlar nefesleri kesti. Efsun ve Yamaç'ı birlikte gören Nehir bebeğini aldırdı. Yamaç tüm yaşananların üzerine bu olayla bir kez daha yıkıldı.

Yakup'un mekanını adamlarıyla basmaya giden Arık pusuya düştü. Finalde ise Karaca en mutlu gününde hayatının en acı haberlerinden birini aldı. Karaca ve Azer'in düğününe gelen Sultan, Karaca'ya Azer'in elinde İdris Koçovalı'nın kanının olduğunu söyledi. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca duyduğu bu acı haberle yıkıldı.