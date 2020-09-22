MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur dizisinde Mustafa Üstündağ sürprizi! Kahraman Koçovalı geri mi döndü? Çukur 97. son bölümde neler oldu?

Çukur dizisinde Mustafa Üstündağ sürprizi! Kahraman Koçovalı geri mi döndü? Çukur 97. son bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2020 02:34 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 97. son bölümünde Kahraman Koçovalı sürprizi yaşandı. Çukur dizisinin 1. bölümünde Vartolu tarafından öldürülen ve Mustafa Üstündağ'ın canlandırdığı Kahraman Koçovalı karakteri, bu defa Azer Kurtuluş'un hayatını kurtaran kişi olarak seyirci karşısına çıktı. Peki Mustafa Üstündağ Çukur'a geri mi dönecek? İşte Çukur son bölüme damga vuran Azer Kurtuluş ve Kahraman Koçovalı sahnesi.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un 4. sezon 3. son bölümü 21 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur son bölümde, Mustafa Üstündağ'ın oynadığı ve ilk bölümde öldürülen Kahraman Koçovalı karakteri yeniden dizide yer aldı.

kahraman2

AZER'İN HAYATINI KAHRAMAN KOÇOVALI DEĞİŞTİRDİ!

Geceyi Azer ile geçiren Karaca gün ağarınca Azer'in odasından çıkarken gözüne bir dolapta duran "K.K" imzalı bir mendil ilişti. Azer'e mendili nereden bulduğunu soran Karaca, Azer'in ilk İstanbul macerasını ve Kahraman Koçovalı'nın Azer'i nasıl kurtardığını dinledi.

334baa3c17aef2f84c8317f2aaef9262_840

Mustafa Üstündağ, son olarak rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmıştı. Mustafa Üstündağ'ın Çukur'a geri dönüp dönmeyeceği ise önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, Çukur'dan ayrılırken ailede ona tek destek olan kişi Vartolu önüne çıktı. Yamaç gözyaşlarını tutamazken, Salih güçlü durup kardeşine destek olmaya çalıştı. Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç, Efsun'a gitti. Efsun ve Yamaç'ı birlikte gören Nehir ise adeta yıkıldı. İkisini birlikte gördükten sonra eşyalarını toplayarak Koçovalı evini terk etti. Cengiz Erdenet, Yamaç'ı yanına çekebilmek için yeni yollar denemeye devam etti.

CUKUR33

CENGİZ ERDENET'TEN YAMAÇ'A ÇUKUR HAMLESİ!

Efsun'un evinde gözlerini açan Yamaç karşısında Cengiz Erdenet'i görünce şok oldu. Efsun'un bu hareketi Yamaç'ı sinirlendirirken, olayın gerçeği aslında başkaydı. Yamaç vurulduğunda Cengiz Erdenet, Efsun'u köşeye sıkıştırarak Yamaç hakkında bilgiler öğrendi. Efsun, Yamaç'ın zaafının 'Çukur' olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Cengiz Erdenet, Yamaç'ı köşeye sıkıştırmak için hamlesini Çukur'a yaptı ancak işler umduğu gibi olmadı. Yamaç'ı önce bir gecekondu mahallesine götüren Cengiz Erdenet mahalleye neler yapabileceğini gösterdi.

1409a95761f22b03503df2747a567b41_840

Ardından Çukur'a götürüp eğer yanımda olmazsan mahalleni yıkarım diye tehdit etti. Kamyonlar, işçiler, belediye görevlileri mahalleye gelince tüm Çukur ayaklandı.

bd920319cf7373b64c25d43a5cccc579_840

Cengiz, ailesi ve mahallesiyle Yamaç'ı tehdit etmek istese de Çukur buna engel oldu. Mahalleyi korumak için Çukurluların birbirine kenetlendiği anlar nefesleri kesti. Efsun ve Yamaç'ı birlikte gören Nehir bebeğini aldırdı. Yamaç tüm yaşananların üzerine bu olayla bir kez daha yıkıldı.

943de3934639d693bb57f600e67b71f0_840

Yakup'un mekanını adamlarıyla basmaya giden Arık pusuya düştü. Finalde ise Karaca en mutlu gününde hayatının en acı haberlerinden birini aldı. Karaca ve Azer'in düğününe gelen Sultan, Karaca'ya Azer'in elinde İdris Koçovalı'nın kanının olduğunu söyledi. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca duyduğu bu acı haberle yıkıldı.

eb71531949dc18ef59ba62dae7a41c29_840

AZER VE KARACA EVLENDİ!

Nikah masasına oturan Azer ve Karaca evlendi. Azer, sevdiği kadınla evlendiği için mutluluktan havalara uçsa da gecenin sonunda onu hiç istemediği bir yüzleşme bekliyordu.

CUKUR11

Aşkı ve ailesi arasında kalan Karaca'nın vereceği karar şimdiden büyük merak konusu oldu.
CUKUR44

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
İddialı dizinin çekimleri başladı!İddialı dizinin çekimleri başladı!
Masterchef son bölümde kimler eleme adayı oldu?Masterchef son bölümde kimler eleme adayı oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Ankara'da skandal: Ölen kişinin yakınları hastaneyi bastı!
Ankara'da skandal: Ölen kişinin yakınları hastaneyi bastı!
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
21 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
21 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çukur yeni sezonu sürpriz oyuncularla açıyor!
Çukur yeni sezonu sürpriz oyuncularla açıyor!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender'i yıkan olay! Yasak Elma 77. son bölüm izle
Yasak Elma'da Ender'i yıkan olay!
Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sancar ve Gediz arasında hasımlık devri başladı! Sefirin Kızı 20. son bölüm izle!
Sefirin Kızı'nda hasımlık devri başladı!
Çukur 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Karaca Azer'i öldürecek mi? Cihangir Ceyhan Çukur'dan ayrıldı mı?
Çukur'a veda mı ediyor?
Çukur'da Mahsun'a ne oldu? Berkay Ateş ayrıldı mı? Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı
Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!
Gönül Dağı dizisinin çekimleri başladı! İşte TRT'nin yeni dizisi Gönül Dağı'nın oyuncu kadrosu
İddialı dizinin çekimleri başladı!
Menajerimi Ara'ya hangi ünlü oyuncu konuk oluyor?
Menajerimi Ara'ya hangi ünlü oyuncu konuk oluyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.