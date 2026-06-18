Halka'nın Samara'sı neden öldü? Daveigh Chase'ten acı haber

Korku filmi denince akla gelen ilk karakterlerden biri olan Samara Morgan'a hayat veren Daveigh Chase hayatını kaybetti.

DAVEİHG CHASE ÖLÜM SEBEBİ

"The Ring" filmiyle dünya çapında tanınan ve milyonlarca izleyicinin hafızasında yer edinen ABD'li oyuncunun, menenjit ve ciddi kan enfeksiyonlarına bağlı gelişen sepsis nedeniyle 35 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ölüm haberi, hem korku sineması tutkunlarını hem de Disney'in sevilen yapımı "Lilo & Stitch"teki performansıyla büyüyen hayranlarını derin üzüntüye boğdu.

"Donnie Darko", "Big Love" ve birçok televizyon yapımında rol alan Chase'in kariyeri 2010'lu yılların ortalarından sonra yavaşladı. Oyuncu son yıllarda kamuoyundan uzak bir yaşam sürerken, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.