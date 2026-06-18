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Doğanın Kanunu 2. bölüm reytinglerde zirveyi gördü

Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu dizisi 2. bölüm 17 Haziran akşamı ekrana geldi. Seyirci diziyi sevdi ve 2. bölüm reyting sıralamasında birinci oldu.

Doğanın Kanunu 2. bölüm reytinglerde zirveyi gördü

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Doğanın Kanunu" reytingleri merak ediliyordu. 17 Haziran akşamı ekrana gelen Doğanın Kanunu 2. bölüm istenen başarıyı gösterdi.

İlk bölümde istenen başarıyı gösteremeyen dizinin 2. bölümü tam tersi etki gösterdi. Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın paylaştığı Doğanın Kanunu reytinglerde 1. sırayı gördü.

Dizinin resmi X hesabından şu paylaşım yapıldı:

Doğanın Kanunu 2. bölüm reytinglerde zirveyi gördü 1

"Siz izlediniz, Doğanın Kanunu zirveye çıktı. 2. bölümümüzle Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen dizisi olduk."

Doğanın Kanunu 3. bölüm fragmanı da yayınlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğanın Kanunu dizisi
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