Doğanın Kanunu 2. bölüm reytinglerde zirveyi gördü

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Doğanın Kanunu" reytingleri merak ediliyordu. 17 Haziran akşamı ekrana gelen Doğanın Kanunu 2. bölüm istenen başarıyı gösterdi.

İlk bölümde istenen başarıyı gösteremeyen dizinin 2. bölümü tam tersi etki gösterdi. Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın paylaştığı Doğanın Kanunu reytinglerde 1. sırayı gördü.

Dizinin resmi X hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Siz izlediniz, Doğanın Kanunu zirveye çıktı. 2. bölümümüzle Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen dizisi olduk."

Doğanın Kanunu 3. bölüm fragmanı da yayınlandı.