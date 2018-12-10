Çukur dizisinden Yasak Elma'ya flaş transfer!

Genç oyuncu Tolga Sala, FOX'un pazartesi akşamları seyirciyle buluşan Medyapım imzalı 'Yasak Elma' dizisinin ekibine katıldı.

Melis Civelek ile Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı dizide Tolga Sala, Kurban Kırbaçlı karakterine hayat verecek ve 27. bölümde ekibe katılacak olan Dündar'ın (Erdem Kaynarca) kardeşi gibi gördüğü sağ kolu ve koruması rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğuna oturduğu "Yasak Elma"nın son bölümünde Zeynep (Sevda Erginci) ve sevgilisi Alihan (Onur Tuna) karşı karşıya gelmişti. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümde ise Zeynep ile Dündar'ın yolları kesişecek. Yanlış anlamalarla başlayacak olan bu tanışmada Kurban, Dündar'ın en büyük destekçisi olacak.



