Çukur dizisinin Karaca’sı Ece Yaşar ile Selim’i Öner Erkan ayrıldı

Show Tv’nin fenomen yapımı Çukur dizisinin Karaca’sı Ece Yaşar ile dizide babasını canlandıran Selim karakteri Öner Erkan’ın ayrıldığı ortaya çıktı.

Çukur adlı dizide baba-kızı canlandıran Öner Erkan ve Ece Yaşar'ın aşk yaşamaya başlaması büyük yankı uyandırmıştı. Çukur'da Selim karakterini canlandıran Öner Erkan, geçtiğimiz aylarda diziye veda etmişti.

Snob Magazin'in haberine göre; Öner Erkan ve Ece Yaşar'ın yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldıkları öğrenildi. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

ÇUKUR DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Öte yandan Çukur'un final bölümü için geri sayım sürüyor. Çukur’un final galasında Çukur Burda grubu, sözlerini Ece Yaşar’ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı’ya ait olan ‘Bi Dinle’ şarkısını ilk kez seslendirecekler.





