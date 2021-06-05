MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çukur dizisinin Karaca’sı Ece Yaşar ile Selim’i Öner Erkan ayrıldı

Çukur dizisinin Karaca’sı Ece Yaşar ile Selim’i Öner Erkan ayrıldı

05.06.2021 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde Karaca’yı canlandıran Ece Yaşar ile Selim’i canlandıran Öner Erkan’ın ayrıldığı ortaya çıktı. Dizide baba kızı canlandıran çiftin aşk yaşamaya başlaması büyük ses getirmişti.

Çukur dizisinin Karaca’sı Ece Yaşar ile Selim’i Öner Erkan ayrıldı

Show Tv’nin fenomen yapımı Çukur dizisinin Karaca’sı Ece Yaşar ile dizide babasını canlandıran Selim karakteri Öner Erkan’ın ayrıldığı ortaya çıktı.

Çukur adlı dizide baba-kızı canlandıran Öner Erkan ve Ece Yaşar'ın aşk yaşamaya başlaması büyük yankı uyandırmıştı. Çukur'da Selim karakterini canlandıran Öner Erkan, geçtiğimiz aylarda diziye veda etmişti.

ece-yasar-sevgilisinden-ayrildi_d3e00

Snob Magazin'in haberine göre; Öner Erkan ve Ece Yaşar'ın yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldıkları öğrenildi. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

ÇUKUR DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Öte yandan Çukur'un final bölümü için geri sayım sürüyor. Çukur’un final galasında Çukur Burda grubu, sözlerini Ece Yaşar’ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı’ya ait olan ‘Bi Dinle’ şarkısını ilk kez seslendirecekler.

ece1_2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Ev arkadaşını buldu! Survivor yıldızını 5 bin TL’ye işe aldıEv arkadaşını buldu! Survivor yıldızını 5 bin TL’ye işe aldı
İşte Yeşilçam dizisi oyuncularıİşte Yeşilçam dizisi oyuncuları
Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Öner Erkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Galatasaray'dan 3 transfer daha!

Galatasaray'dan 3 transfer daha!

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Özel gün için seçimleri servet değerinde!

Özel gün için seçimleri servet değerinde!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kıyafet odasından paylaştı! Sütyen giymedi

Kıyafet odasından paylaştı! Sütyen giymedi

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

Ezgi Mola'ya hapis istemiyle dava

Ezgi Mola'ya hapis istemiyle dava

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.