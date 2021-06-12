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Çukur dizisinin senaristinden Aras Bulut İynemli’ye teşekkür! Çukur benden çok şey götürdü…

12.06.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 sezondur devam eden başarılı dizi Çukur, artık bir fenomen haline geldi. 132. Bölümü ile ekranlara veda eden Çukur dizisinin senaristi Gökhan Horzum, sosyal medya hesabından dizinin senaryo aşamaları ile ilgili olarak açıklamalar yaptı. Sözlerinde Çukur ekibine ve özellikle Aras Bulut İynemli’ye teşekkür eden Gökhan Horzum, dizinin hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

Çukur dizisinin senaristinden Aras Bulut İynemli’ye teşekkür! Çukur benden çok şey götürdü…

Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen ve Türk televizyon dizileri arasında bir fenomen haline gelen Çukur dizisi, 7 Haziran 2021 tarihinde 132. Bölümü ile izleyicilerine veda etti. Reyting rekortmeni dizinin senaristinden ise dizi ekibine ve Yamaç rolüne hayat veren Aras Bulut İynemli’ye teşekkür geldi. Gökhan Horzum, sosyal medya hesabı üzerinden Çukur dizisinin yazım aşaması ile ilgili de açıklamalar da bulundu.

"KOD ADI ARAS"
4 sezon boyunca büyük bir hayran kitlesine ulaşan reyting rekortmeni dizi Çukur’un senaristi Gökhan Horzum, Twitter hesabı üzerinden dizi ile açıklamalarda bulundu.

Çukur’u ilk yazmaya başladığında kod adı olarak “ARAS” ismini kullandığını ifade eden Horzum, daha sonraki sezonlarda ise her sene uğur getireceğine inandığı için “ARAS 1”, “ARAS 2” ve “ARAS 3” şeklinde dosya adı kullandığını ifade etti.

gökhan horzum

"SANA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
Dizinin başrol oyuncusu Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli’ye teşekkür eden Horzum, “Çok tartıştık hiç kavga etmedik. İki kılçık mükemmeliyetçi olarak birbirimize hep dizi yaptığımızı hatırlattık. Ha çok işe yaramadı bu hatırlatmalar o ayrı. Aras Bulut İynemli. Sana çok teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.

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"ÇUKUR BENDEN ÇOK ŞEY GÖTÜRDÜ"
Birçok kesim tarafından hayranlıkla izlenen dizi, senaristini de oldukça etkilemiş olacak ki, Gökhan Horzum Çukur dizisi için, “Çukur benden çok şey götürdü, bana çok şey bıraktı. Sağolasın Çukur.” Dedi.

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Gökhan Horzum, sözlerine şu şekilde devam etti, “Günün sonunda ister 4 sene sürsün ister 3 bölüm, Türkiye'de dizi yazmak kumdan kale yapmak gibidir. Sen daha kumsalı terk etmeden o kale dağılmaya başlar. O yüzden mesele sende ne kaldığıdır.”


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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bize pek bisi katmadı teşekkürler gençlere şiddet aşıladınız alkış

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