Çukur dizisinin senaristinden Aras Bulut İynemli’ye teşekkür! Çukur benden çok şey götürdü…

Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen ve Türk televizyon dizileri arasında bir fenomen haline gelen Çukur dizisi, 7 Haziran 2021 tarihinde 132. Bölümü ile izleyicilerine veda etti. Reyting rekortmeni dizinin senaristinden ise dizi ekibine ve Yamaç rolüne hayat veren Aras Bulut İynemli’ye teşekkür geldi. Gökhan Horzum, sosyal medya hesabı üzerinden Çukur dizisinin yazım aşaması ile ilgili de açıklamalar da bulundu.

"KOD ADI ARAS"

4 sezon boyunca büyük bir hayran kitlesine ulaşan reyting rekortmeni dizi Çukur’un senaristi Gökhan Horzum, Twitter hesabı üzerinden dizi ile açıklamalarda bulundu.

Çukur’u ilk yazmaya başladığında kod adı olarak “ARAS” ismini kullandığını ifade eden Horzum, daha sonraki sezonlarda ise her sene uğur getireceğine inandığı için “ARAS 1”, “ARAS 2” ve “ARAS 3” şeklinde dosya adı kullandığını ifade etti.

"SANA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Dizinin başrol oyuncusu Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli’ye teşekkür eden Horzum, “Çok tartıştık hiç kavga etmedik. İki kılçık mükemmeliyetçi olarak birbirimize hep dizi yaptığımızı hatırlattık. Ha çok işe yaramadı bu hatırlatmalar o ayrı. Aras Bulut İynemli. Sana çok teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.