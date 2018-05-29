Çukur finalinde gerçekleri öğrenen Yamaç dağıldı! 'Bana bunu yapmadın değil mi ağabey'

İki bölüm sonra sezon finali yapacak olan Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un son bölümü nefesleri kesti. Aliço'nun mekanına gidip düşüncelere dalan Yamaç, bu yaşadıklarının sebebini arıyor. ilk geldiği andan şimdiye kadar yaşadığı her şeyi bir bir düşünen Yamaç, kendilerine bu kadar düşman olan kişileri bulmaya çalışıyor. Aliço'dan Selim'in söylediklerini duyan Yamaç şok oluyor. Aliço'dan duydukları sonrasında şoka uğrayan Yamaç, ipuçlarını birleştirince oklar Emrah ve Nazım'a dönüyor. Git gide şüpheleri Selim'in üstünde birleşen Yamaç, bunun olmamasını istiyor. Yamaç, kardeşinin aile içindeki kötü adam olma fikrini düşündükçe göz yaşlarını tutamıyor. ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın Vartolu'nun adamlarına hazırladığı oyun Kemal'in onayı ile başlıyor. Öldürmek için değil Cem'in babasını bulabilmek için eve saldıran Çukur'un adamları, Vartolu'nun adamlarını köşeye skıştırıyor. Köşeye sıkışan Vartolu'nun adamları plandaki gibi Çukur'un adamlarını hedefe götürüyor.

Nazım ve ekibi köşeye sıkışıyor. Yamaç'ın son hamlesi sonrasında herkesin elindeki kozları birer birer azalıyor. Sena'nın durumu ilaçlar yüzünden iyice kötüleşiyor, Nazım'ın finansal durumu ise ipotekler yüzünden gerilemeye başlıyor. Her şeye rağmen ateşi sönmeyen Selim ise herkesi tekrardan alevlendiriyor. Cem'in babasını ve silahları bulabilmek için planını işletip Vartolu'nun adamlarını evden kaçıran Yamaç amacına ulaşıyor. Vartolu'ya ders vermekte kararlı olan Yamaç, adamlarının saklandığı balıkçı barınağını ve depoyu basıyor. Meliha Sancaklı'nın peşinde olan Aliço topladığı ipuçlarını birleştirmeye başlıyor. Hale'nin topladığı ipuçları ve Şaner Bey'den öğrendiklerini birleştiren Aliço, kendisini İdris'in yerine koyup, nasıl konuşması gerektiğinin antermanını yapıyor. Yamaç, Çukur için Erkin Koray'ın gitarını satmak için Selim'e verse de Selim onu vazgeçiriyor. Yamaç'a gitarını Çukur'un aldırtmadığı için satmasına gerek olmadığını söyleyen Selim, para kazanmak için arabasını teslim ediyor. Vartolu'nun arabaları ve Selim'in arabasından sonra Yamaç'ın eline nakit para geçiyor. Durumu her geçen zaman daha da kötüye giden Sena halüsinasyon görüp Saadet'i bıçaklıyor. İsa'dan sonra vurduğu adamı görmeye başlayan Sena bir anda Saadet'i vurduğu adam olarak görüyor. Paniğe kapılan Sena bıçağı eline alıp bir anda saplıyor. Kendine gelince gerçeği gören Sena, sinir krizi geçiriyor.