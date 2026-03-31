MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yok mu? Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?

Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi salı akşamları izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Son olarak 73. bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Öznur Yaslı İkier

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi salı akşamları yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Son olarak 73. bölümüyle ekrana gelen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair araştırmalar hız kazandı.

Türkiye A Milli Takımı’nın bugün oynayacağı maç televizyon kanallarının yayın akışını doğrudan etkiledi. Bazı dizilerin yeni bölümleri ertelenirken Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin akıbeti merak edildi.

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT1 yayın akışında son anda bir değişiklik yaşanmazsa Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi bu akşam (31 Mart Salı) yayınlanacak.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 74. BÖLÜM ÖZET

Sultan Mehmed’in savaş meydanında Vlad’la yüzleşmesiyle başlayan bölüm, nefes kesen bir hesaplaşmaya sahne olur. Vlad’ın tamamen köşeye sıkıştığı anda, Katerina’nın gözü karalığı her şeyi değiştirir. Kendi askerlerini ve Vlad’ı feda etmeyi göze alarak topçulara ateş emri verir. Meydanı sarsan büyük patlama bir anda can pazarına dönüşür. Ortalığı kaplayan toz ve dumanın içinde Vlad, Pedri’nin yardımıyla izini kaybettirerek kaçmayı başarır. Sultan Mehmed ise hiç vakit kaybetmeden Bahadır Paşa ve akıncılarına emir verir: Vlad yakalanacaktır.

Bosna’nın Fethi ve Adalet Nizamı

Sultan Mehmed, Yayçe Kalesi’ne ihtişamla girer; ancak bu zafer yalnızca bir fetih değil, bir düzenin başlangıcıdır. Bosna halkına can, mal ve inanç güvenliği sözü verir. İlk divanını toplayarak fethin kalıcı olması için önemli kararlar alır: Bosna halkı beş yıl boyunca vergiden muaf tutulacak, bölgenin imarı derhal başlayacaktır.

Ancak asıl mesaj, bir çeşme başında verilir. Bosnalı kadınlara saygısızlık eden iki yeniçeri, bizzat Sultan Mehmed tarafından falakaya yatırılır. Bu sahne, adaletin kimseye ayrıcalık tanımadığını açıkça gösterir. Bu adalet karşısında etkilenen Boşnaklar (Bogomiller), çocuklarının Osmanlı bürokrasisi ve ordusunda yetişmesini talep eder. Sultan Mehmed bu talebi kabul eder ve onlara “Evlad-ı Fatihan” unvanını verir. Artık Bosna, yalnızca fethedilmiş bir toprak değil; Osmanlı’nın bir parçasıdır.

Vlad…

Ağır yaralı Vlad, Katerina ile birlikte dağların derinliklerine, karanlık mağaralara sığınır. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide, Katerina’nın aldığı karar Vlad’ın kaderini belirler: Yarasını kızgın bir hançerle dağlayarak onu hayatta tutar.

Peşlerindeki Bahadır Paşa ve Bali Bey ise iz sürmeye devam eder. Geçmişten gelen hesaplaşma, bir uçurumun kenarında son bulur. Vlad, son bir umutla Bahadır’ın merhametine sığınmak ister… Ancak Bahadır Paşa’nın cevabı nettir. Bahadır Paşa Vlad’ı yakalayabilecek midir?

Rose Hatun

Sultan Mehmed’in davetiyle Bosna’ya gelen Rose Hatun, barışın ve dönüşümün anahtarı olabilecek bir adım atar. Babasının dostu Papaz Aron’u, Azize Meryem Kilisesi’nin camiye çevrilmesi konusunda ikna etmek ister. Ancak bu ziyaret, bir uzlaşma değil, bir ihanetle sonuçlanır.

Aron’un, Katerina ile iş birliği içinde olduğu ortaya çıkar. Kurulan tuzakta Rose Hatun, karnından hançerlenerek ağır yaralanır. Olay yerine yetişen Sultan Mehmed, Aron’u etkisiz hale getirir. Rose Hatun yaşayacak mıdır?

Anahtar Kelimeler:
trt1 Mehmed Fetihler Sultanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Liste ortaya çıktı

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.