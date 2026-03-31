Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinden sonra tutuklanmıştı! Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta yaşanan silahlı saldırıda 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile M.R., H.C.A., M.K. ve E.T. tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDEN MEKTUP YAZDI

Ensonhaber'in haberine göre, Aleyna Kalaycıoğlu’nun, cezaevinden avukatı aracılığıyla mektup gönderdi.

Mektupta, tartışma yaratan ifadeleri hakkında konuşan Kalaycıoğlu, suçsuz olduğunu savunarak, "Alaattin'in yanında silah olduğundan haberim yoktu. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Adalete güveniyorum." dedi.

"KUBİLAY'A AYAKÇI DEMEDİM"

Olayda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı hakkında konuşan Kalaycıoğlu, "Ben Kubilay için ayakçı kelimesini kullanmış değilim. Bana ifademde sorulmuş olan Kubilay'ın Canbay'la olan ilişkisini tanımlarken aralarındaki yaş farkı nedeniyle Canbay'ın küçük işlerine, getir götür işlerine yardımcı olduğunu, aracını kullandığını tasvir ettim." ifadelerini kullandı.