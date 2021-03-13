Çukur ne zaman final yapacak? Sevilen dizide sona doğru…

Dizi oyuncuları, Çukur’un final tarihi için 125. bölümü işaret etmişti. Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur’un final tarihine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı.

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Çukur'un final yapacağı ile ilgili gelişmeler zaten uzun zamandır konuşuluyordu. Ancak kaçıncı bölümde biteceğine dair bir bilgi paylaşılmamıştı. 4 sezondur ekranlarda yayınlanan Çukur dizisinin bu sezon final yapacağı iddia edildi. Daha evvel dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını duyurmuştu.

Son bilgilere göre; Çukur’un final haftası ileri bir tarihe ertelendi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bir gelişme olmaması durumunda bayramdan önce 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin final yapacağı söyleniyor.

Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek. Bunun için Mayıs'ın 2. haftası işaret ediliyor!

ÇUKUR NEDEN DEĞİŞTİ?



Çukur’un, 4. sezon son bölümünde izleyiciler dönüşmüş değişmiş bir Çukur seyretti. Yamaç Koçovalı, Afganistan'da olduğunu sandığı sürgün zamanlarının arkasından Çukur'a döndü ve Çukur'u ortada bırakmadı. Karşısına şimdinin modern Balat'ı çıktı! Bunun nedeni de Çukur'da 2 senelik zaman atlaması yaşanması oldu…