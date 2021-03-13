Çukur ne zaman final yapacak? Sevilen dizide sona doğru…

Dizi oyuncuları, Çukur’un final tarihi için 125. bölümü işaret etmişti. Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur’un final tarihine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Çukur'un final yapacağı ile ilgili gelişmeler zaten uzun zamandır konuşuluyordu. Ancak kaçıncı bölümde biteceğine dair bir bilgi paylaşılmamıştı. 4 sezondur ekranlarda yayınlanan Çukur dizisinin bu sezon final yapacağı iddia edildi. Daha evvel dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını duyurmuştu.
Son bilgilere göre; Çukur’un final haftası ileri bir tarihe ertelendi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bir gelişme olmaması durumunda bayramdan önce 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin final yapacağı söyleniyor.
Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek. Bunun için Mayıs'ın 2. haftası işaret ediliyor!
ÇUKUR NEDEN DEĞİŞTİ?
Çukur’un, 4. sezon son bölümünde izleyiciler dönüşmüş değişmiş bir Çukur seyretti. Yamaç Koçovalı, Afganistan'da olduğunu sandığı sürgün zamanlarının arkasından Çukur'a döndü ve Çukur'u ortada bırakmadı. Karşısına şimdinin modern Balat'ı çıktı! Bunun nedeni de Çukur'da 2 senelik zaman atlaması yaşanması oldu…
Karakterler (Oyuncular):
Sultan Koçovalı: Perihan Savaş
Yamaç Koçovalı: Aras Bulut İynemli
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Vartolu Salih: Erkan Kolçak Köstendil
Cumali: Necip Memili
Selim Koçovalı : Öner Erkan
Barış Arduç: Arık Böke Erdenet. Çağatay'ın kardeşi. (3. Sezondan itibaren)
Nejat İşler: Çağatay Erdenet. Varlıklı bir ailenin ortanca oğlu. (3. Sezon)
İrem Sak: Seren. Arık Böke'nin kuzeni. (4. Sezondan itibaren)
Mustafa Avkıran: Cengiz Erdenet (4. Sezondan itibaren)
Efsun: Damla Sönmez
Celasun: Kubilay Aka
Nehir: Hazal Subaşı
Azer: Cihangir Ceyhan
Damla: Hare Sürel
Akın: Burak Dakak
Ayşe: İrem Altuğ
Yavuz: Salih Kalyon
Medet: Mustafa Kırantepe
Saadet: Boncuk Yılmaz
Kemal: Uğur Yıldıran
Metin: Cem Uslu
Karaca: Ece Yaşar
Meke: Aytaç Uşun
Zafer: Tankut Yıldız
Cüneyt: Onur Yar
Timsah: Ahmet Melih Yılmaz
Onur Saylak (Veli Cevher), Nebil Sayın (Muhittin), Kubilay Aka (Celasun), Tansu Biçer (Yücel), Ahmet Tansu Taşanlar (Nazım), Çetin Sarıkartal (Paşa), Kadir Çermik (Emmi), İrem Altuğ (Ayşe), Zeynep Kumral (Nedret), Cem Uslu (Metin), Uğur Yıldıran (Kemal), Aytaç Uşun (Meke), Elif Doğan (Hale), İlayda Alişan (Akşın), Ece Yaşar (Karaca), Mustafa Kırantepe (Medet), Doruk Nalbantoğlu (İsa), Ilgaz Kocatürk (Halil), Doğancan Sarıkaya (Acar), Mustafa Üstündağ (Kahraman), Selen Uçer (Ezgi), Emel Dede (Dr. Aylin), Dilan Çiçek Deniz (Sena), Ercan Kesal (İdris Koçovalı),
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