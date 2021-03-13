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Çukur ne zaman final yapacak? Sevilen dizide sona doğru…

13.03.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Çukur ne zaman final yapacak? Sevilen dizide sona doğru…

Çukur’da Afganistan’a gittiğini zanneden Yamaç Koçovalı, Afganistan'da olduğunu sandığı sürgün zamanlarının ardından döndü ve mahalleyi ortada bırakmadı. Dizide iki yıl geriye gidilmesi, çok farklı sahnelerle karşılaşılmasına sebep oldu. Öte yandan oyuncular, daha önce Çukur’un final tarihini açıklamıştı.

Dizi oyuncuları, Çukur’un final tarihi için 125. bölümü işaret etmişti. Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur’un final tarihine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı.

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Çukur'un final yapacağı ile ilgili gelişmeler zaten uzun zamandır konuşuluyordu. Ancak kaçıncı bölümde biteceğine dair bir bilgi paylaşılmamıştı. 4 sezondur ekranlarda yayınlanan Çukur dizisinin bu sezon final yapacağı iddia edildi. Daha evvel dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını duyurmuştu.

Son bilgilere göre; Çukur’un final haftası ileri bir tarihe ertelendi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bir gelişme olmaması durumunda bayramdan önce 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin final yapacağı söyleniyor.

Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek. Bunun için Mayıs'ın 2. haftası işaret ediliyor!

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ÇUKUR NEDEN DEĞİŞTİ?

Çukur’un, 4. sezon son bölümünde izleyiciler dönüşmüş değişmiş bir Çukur seyretti. Yamaç Koçovalı, Afganistan'da olduğunu sandığı sürgün zamanlarının arkasından Çukur'a döndü ve Çukur'u ortada bırakmadı. Karşısına şimdinin modern Balat'ı çıktı! Bunun nedeni de Çukur'da 2 senelik zaman atlaması yaşanması oldu…

Karakterler (Oyuncular):

Sultan Koçovalı: Perihan Savaş

Yamaç Koçovalı: Aras Bulut İynemli

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Vartolu Salih: Erkan Kolçak Köstendil

Cumali: Necip Memili

Selim Koçovalı : Öner Erkan

Barış Arduç: Arık Böke Erdenet. Çağatay'ın kardeşi. (3. Sezondan itibaren)

Nejat İşler: Çağatay Erdenet. Varlıklı bir ailenin ortanca oğlu. (3. Sezon)

İrem Sak: Seren. Arık Böke'nin kuzeni. (4. Sezondan itibaren)

Mustafa Avkıran: Cengiz Erdenet (4. Sezondan itibaren)

Efsun: Damla Sönmez

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Azer: Cihangir Ceyhan

Damla: Hare Sürel

Akın: Burak Dakak

Ayşe: İrem Altuğ

Yavuz: Salih Kalyon

Medet: Mustafa Kırantepe

Saadet: Boncuk Yılmaz

Kemal: Uğur Yıldıran

Metin: Cem Uslu

Karaca: Ece Yaşar

Meke: Aytaç Uşun

Zafer: Tankut Yıldız

Cüneyt: Onur Yar

Timsah: Ahmet Melih Yılmaz

Onur Saylak (Veli Cevher), Nebil Sayın (Muhittin), Kubilay Aka (Celasun), Tansu Biçer (Yücel), Ahmet Tansu Taşanlar (Nazım), Çetin Sarıkartal (Paşa), Kadir Çermik (Emmi), İrem Altuğ (Ayşe), Zeynep Kumral (Nedret), Cem Uslu (Metin), Uğur Yıldıran (Kemal), Aytaç Uşun (Meke), Elif Doğan (Hale), İlayda Alişan (Akşın), Ece Yaşar (Karaca), Mustafa Kırantepe (Medet), Doruk Nalbantoğlu (İsa), Ilgaz Kocatürk (Halil), Doğancan Sarıkaya (Acar), Mustafa Üstündağ (Kahraman), Selen Uçer (Ezgi), Emel Dede (Dr. Aylin), Dilan Çiçek Deniz (Sena), Ercan Kesal (İdris Koçovalı),


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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Nejat İşler
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